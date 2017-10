SINPFETRO: Policiais querem mudança e transparência na direção sindical

Em posição contrário ao continuísmo, e na busca de reorganizar e congregar a classe, um grupo de policiais civis federais, articulou a formação de uma chapa alternativa, visando disputar as eleições do Sinpfetro – Sindicato dos Policiais Civis Federais do Ex-Território de Rondônia, que deverá acontecer nos próximos dias. Liderando a chapa, está o policial Nilson Mendanha. Segundo ele, é preciso com urgência urgentíssima, resgatar para valorizar a categoria, e restabelecer os laços da família policial.

A chapa denominada “Renovação, Trabalho e Transparência”, definiu como plataforma de trabalho as seguintes metas: Transparência; assistência aos sindicalizados do interior e, ainda, aos que moram em outros estados; assistência as pensionistas e dependentes dos sindicalizados falecidos; projeto estrutural para a quadra e área de lazer; projeto voltado a melhorar a qualidade de vida dos sindicalizados; e plotagem dos veículos do sindicato.

A chapa “Renovação, Trabalho e Transparência”, está composta dos seguintes policiais: diretor presidente – Nilson Mendanha; diretor secretário – Sebastião Lopes Noé; vice-diretor secretário – Vera Lúcia dos Santos; diretor financeiro – José Soares de Oliveira; vice-diretor financeiro – Marly Gomes de Almeida; diretor de patrimônio – Armando José Pedrosa; diretor de relações públicas e assistência social – Agrael de Jesus Pereira; vice-diretor de relações públicas e assistência social – José Aurestes Berto; diretor de esportes – Agmar Sobreira Rego; vice-diretor de esportes – Luiz Tadeu de Melo; diretor de formação sindical – Lucas Winter; vice-diretor de formação sindical – Walter Paiva dos Santos; diretor jurídico – Jovely Gonçalves de Almeida; diretor de imprensa – Marcos Marinho Passos; vice-diretor de imprensa – Wilson de Oliveira Santo.

Já o Conselho Fiscal está composto dos seguintes policiais: Jandira Oliveira da Costa, Claudio Alexandre de Souza e Raimundo Nonato Souza de Araújo. Suplentes: Raimundo Nonato de Oliveira e Manoel Carlos de Moura.

AÇÃO FIRME NA TRANSPARÊNCIA

Nilson Mendanha destacou que a transparência vai garantir de forma concreta, o resgate sindical e a valorização da família policial. Segundo ele, a chapa assume compromisso de publicar no site do sindicato, a prestação mensal e bimestral das contas, através dos balancetes contábeis. Outra medida, de extrema importância, deverá ser o acompanhamento digital de todas as ações e processos movidos ou a serem movidos pelo sindicato em favor dos associados. Além disso, os associados deverão ser também informados via whatsapp.

Defesa do patrimônio sindical. Nilson Mendanha destacou que os veículos do Sinpfetro é da entidade, e não propriedade particular dos diretores, e neste sentido, destacou: “Os veículos devem ser caracterizados e usados pelos diretores somente na execução de atividades de interesse e benefício dos sindicalizados”.

APOIO

Nilson Mendanha destacou que o Sinpefetro foi constituído para servir aos associados, e neste sentido, caso esta chapa seja eleita, deverá ter atenção especial aos sindicalizados do interior, ou que moram em outro estado. Um assessor deverá ser destacado para dar apoio logístico.

Outra medida anunciada como prioritária, segundo Nilson Mendanha será a assistência as pensionistas e dependentes, pois está aí, um aspecto singelo da família policial. O candidato a presidente destacou: “Os pensionistas e dependentes de policiais falecidos são os que mais carecem de informações e instruções sobre os seus direitos e de como pleiteá-los. Toda atenção e apoio será dedicado”, concluiu ele.

Assessoria de apoio: 31/10/2017