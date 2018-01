SINTERO – Trabalhadores em educação municipais aprovam pauta de reivindicações

Em assembleia realizada dia 19/12/2017 na Sede do Sintero os trabalhadores em educação do município de Porto Velho aprovaram a pauta de reivindicações de 2018 da categoria.

O documento foi entregue no Gabinete do prefeito Hildon Chaves e na SEMED no dia 26/12/2017 acompanhado de ofício com pedido de audiência para discutir o atendimento das reivindicações.

Entre as principais reivindicações da categoria estão a reposição de perdas salariais considerando a inflação dos últimos anos, a definição de piso salarial para os Técnicos Administrativos Educacionais, a adequação da carga horária dos professores, reajuste do auxílio alimentação, o cumprimento da Lei Complementar nº 254/2006 que trata da gratificação de zona rural e o cumprimento da Lei nº 2.228/2015, que instituiu o Plano Municipal de Educação.

Além da pauta de reivindicações de 2018, a diretoria do Sintero quer discutir com o prefeito o pagamento dos resíduos do quinquênio e a devolução de valores descontados indevidamente pelo IPAM no elemento moderador.

A presidente do Sintero, Lionilda Simão, disse que o diálogo nesse sentido precisa contar com a presença do prefeito Hildon Chaves para uma melhor compreensão da situação. “Esperamos que a prefeitura marque uma reunião antes do início do ano letivo, pois a categoria aguarda uma resposta para que possa iniciar o ano de trabalho com confiança na luta”, disse.

