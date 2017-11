Sitiantes encontram corpo de adolescente que foi supostamente raptado em Ji-Paraná

O corpo do adolescente João Pedro Ursino Gonçalves, de 17 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (23), quando foi supostamente raptado por quatro indivíduos que estavam em um carro de passeio, foi encontrado boiando em um córrego localizado no final da Avenida Mato Grosso, próximo a Fazenda Triângulo, no trecho conhecido como “Ponte da Linha 10”, 1º Distrito de Ji-Paraná.

O caso do suposto rapto repercutiu rapidamente nas redes sociais, sempre contado de maneiras diferentes.

A Perícia Técnica compareceu no local e após retirar o corpo do riacho, constatou que havia uma capa de banco de automóveis enrolado no pescoço da vítima. Os peritos também constataram várias lesões pelo corpo do adolescente.

De acordo com o Delegado plantonista Rildo Maciel, que também esteve no local e iniciou as investigações, ainda não foi possível saber ainda a causa da morte e nem como o crime aconteceu, mas adiantou que a vítima possuía diversas passagens pela polícia, que vai desde Furto até Porte de Arma.

Autor / Fonte: www.comando190.com.br