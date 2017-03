Nesta quinta-feira (30), o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia promoverá a Solenidade de comemoração dos 35 anos de instalação da Justiça Eleitoral de Rondônia.

A evolução da Justiça Eleitoral serve para estimular e encorajar a continuidade dos trabalhos, na busca pelo aperfeiçoamento do processo eleitoral e da prestação da jurisdição, garantindo a efetividade da soberania popular, respeitando-a como fonte única do poder democrático.

Na oportunidade, será realizado o lançamento oficial do documentário “35 anos da Justiça Eleitoral de Rondônia”, produzido pela Seção de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.

A criação do documentário foi feita com a pretensão de mostrar a trajetória histórica do TRE-RO. Destemidos pioneiros não mediram esforços para trabalhar em prol do engrandecimento do Tribunal, que já virou referência nacional.

Seção de Comunicação Social do TRE-RO

