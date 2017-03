Somos todos vítimas em casos como os de Chico Pernambuco!

Repercute ainda o assassinato, brutal e covarde, do prefeito de Candeias do Jamari, Chico Pernambuco, tocaiado por dois motoqueiros quando chegava na sua casa. Um crime cruel e inominável, recheado de violência. Mesmo controverso e com muitos adversários, Pernambuco era um político respeitado na região e na cidade que o escolheu por três vezes como Prefeito. Fica-se agora tentando encontrar motivação para o crime. Há várias teses.

Mas, depois que o homem público é assassinado no meio da rua, dentro do seu carro, adianta se ficar com teses conspiratórias ligadas à política ou outras, que envolvam sua vida pessoal? O medo dos que eram próximos a ele é o medo de todos nós. A qualquer momento, em qualquer hora, de dia ou à noite, seja onde for, todos nós podemos ser vítimas de criminosos brutais, covardes, fortemente armados, que podem nos tocaiar e matar, muitas vezes recebendo por isso apenas alguns trocados. Esse tipo de violência deplorável, que tomou conta do Brasil, tem uma razão de ser, embora existam outras teorias, algumas que imaginam que, basta aumentar o policiamento e se coibirá o crime.

Nada disso. A verdadeira responsável, a fiadora, a avalista para que esse tipo de brutalidade campeie na sociedade brasileira, é a impunidade. É ela que coloca nas ruas, pouco depois de preso, alguém que tenha assassinado um ser humano, muitas vezes por motivos fúteis. Aquela que se preocupa apenas com a vida do assassino, nunca com a que o morto tinha. Aquela que defende o direito dos matadores, mas faz ouvidos moucos e olhos de mercador para quem é brutalizado.

O deputado Jesuíno Boabaid, por exemplo, ao comentar o episódio, resumiu toda a verdade sobre esse crime brutal e todos os outros que ficam impunes. Escreveu ele, nas redes sociais: “a violência só aumenta, a cada minuto, a cada hora. Dessa vez a vítima foi o Prefeito de Candeias do Jamari, morto dentro do seu veículo, vítima de disparo de arma de fogo. O Prefeito recebeu quatro tiros. Temos que cobrar é uma reforma também no código penal e no processo penal, onde o tempo da pena deveria ser aumentada de 30 para 100 anos, sem progressão e sem benefícios”! Não é um resumo verdadeiro de tudo a que estamos sendo submetidos?

TRIPLAMENTE CASTIGADOS

Jesuíno Boabaid disse o que pensa a grande maioria do povo brasileiro. Do cidadão mais simples aos mais abastados. Dos que vivem no campo e os das cidades. Dos que são usados como carne de açougue pelos criminosos, que matam e saem impunes. Jesuíno retrata o que o brasileiro do bem quer. Mas, lamentavelmente, não é o que pensam muitas das autoridades do nosso Governo; do Congresso, do Ministério Público, do Judiciário. Temos eles lá, defendendo os direitos de quem comete crime e nós aqui, querendo, em nossa defesa, que as leis se atenham a defender quem é vítima. Somos triplamente punidos. Pelos bandidos, que agem livremente; pelas leis, que nos ignoram e ainda por discursos dos defensores dos direitos humanos dos bandidos, que nos transformam a nós, vítimas, como se fôssemos os culpados e eles em pobres coitados. Os envolvidos no assassinato de Chico Pernambuco serão presos, claro. Mas nunca terão a Justiça que merecem!

MAURÃO E A AUDIÊNCIA

Audiência pública ontem na Assembleia serviu, também, para deixar claro que a maioria dos membros da bancada federal, está contra o projeto de mudança da aposentadoria, que tramita no Congresso. Já se comprometeram a votar contra, publicamente, os senadores Valdir Raupp e Acir Gurgacz. Também já declararam que, como está, não aprovarão a mudança, os deputados federais Lindomar Garçon, Expedito Neto, Marcos Rogério e Mariana Carvalho. Há grande pressão sobre os demais, que nos próximos dias, certamente também anunciarão como irão votar o projeto do governo Temer. Na Assembleia, Maurão de Carvalho lidera a batalha contra o projeto, com o apoio da maioria dos parlamentares estaduais. Desde o primeiro momento contrário às mudanças propostas pelo presidente Michel Temer, Maurão está à frente, no Estado, de uma grande campanha para que o projeto seja modificado. “Do jeito que está, não pode passar, porque vai prejudicar os mais pobres, os trabalhadores, os operários, aqueles que dedicaram suas vidas ao trabalho e que perderão muitos anos de aposentadoria”, tem destacado o presidente do parlamento.

A CARNE E AS ASNEIRAS

Os poucos criminosos envolvidos com as falcatruas que acabaram sendo descobertos pela Polícia Federal e expostas na Operação Carne Fraca, fazem parte de uma minoria das minorias, no setor. Das 4.837 plantas de frigoríficos do país, apenas 21, representando 0,5 por cento do total, estão no rolo, como suspeitas. Dos 11 mil fiscais federais, apenas 33 foram denunciados, ou seja, 0,3 por cento da categoria. O setor de produção nacional é um dos mais seguros do mundo. Os frigoríficos de Rondônia não tem qualquer suspeita de envolvimento nas fraudes. Quase todos os problemas se referem aos embutidos, que nada têm a ver com a carne rondoniense. Tudo isso é a mais pura verdade. Mas, usando piadas, brincadeiras de mau gosto, invenções sem qualquer prova, muita gente está jogando contra a nossa carne, beneficiando nossos concorrentes nacionais (no caso de Rondônia) e internacionais (no nosso caso e no da carne de todo o país). Só nós no Estado, temos oito mil trabalhadores com empregos diretos no setor e a venda da nossa carne, de alta qualidade, representa um alto percentual no nosso agronegócio e no nosso PIB. É bom pensar em tudo isso, antes de sair por aí falando e publicando asneiras…

MAIS DE 250 MIL ÁRVORES

No meio de tantas notícias ruins; do drama da carne; do risco de nova enchente do Madeira, pelas chuvas que não param; da violência e da criminalidade, ao menos alguma coisa boa se ouviu em Porto Velho, nessa semana. E veio da Prefeitura da Capital. O prefeito Hildon Chaves anunciou o lançamento de um programa de plantio de nada menos do que 250 mil árvores em Porto Velho, nos próximos três anos. Mais de 83 mil mudas por ano. Caso atinja o objetivo, o número é maior que o total de ‘ ores plantadas na cidade nas últimas duas décadas, sem dúvida alguma. O único projeto recente que se tem notícia é do plantio de cinco mil mudas nos canteiros centrais da área transformada no Espaço Alternativo. Ou seja, tudo o que foi ali plantado, teve que ser arrancado. Não se sabe quantas mudas, levadas para outros locais, sobreviveram. Agora, com o novo projeto, a Prefeitura quer o envolvimento da comunidade, para tornar Porto Velho mais arborizada. A cidade, aliás, é uma das que menos árvores têm, mesmo incrustrada na Floresta Amazônica.

INFLAÇÃO DE 400 POR CENTO

O desespero da população da Venezuela é crescente. Desemprego, violência, fome e uma inflação de 400 por cento ao ano (só para comparar, a inflação do Brasil prevista para esse ano estará na faixa dos 4,6 por cento), estão fazendo com que centenas de venezuelanos, todos os dias, atravessem nossa fronteira e tentem viver por aqui, do jeito que der, ao menos até que o governo de Nicolás Maduro caia ou “seja caído” pelo povo. Uma ditadura violenta, maquiada de democracia, está destruindo um grande país, que tinha tudo para ser um exemplo de crescimento e progresso em toda a América Latina. Dominada pelo esquerdismo doentio, que ignora as necessidades mínimas do seu povo, em nome de uma filosofia política superada e destruidora, está colocando o país numa crise sem precedentes e muito próximo a uma guerra civil. Com o aparelhamento do Estado, com milhares de cubanos colocados em postos chaves (com o perdão do trocadilho!), com o Judiciário sob o tacão do governo de plantão, a Venezuela se quebra ao meio. Foi esse tipo de governo que tentaram implantar no Brasil. Aqui não, violão!

PERGUNTINHA

Você concorda com a divulgação, como foi feita, , para o país e o mundo, da Operação Carne Fraca, que envolve poucos frigoríficos, mas que pode afetar toda a estrutura de produção e venda da carne brasileira, comercializada hoje para 150 países?

Sérgio Pires