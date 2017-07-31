Coluna do ServidorDestaques Na Hora 31/07/2017
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STJ libera nova lista de pagamento da GEAD para 155 professores do Ex-Território

Mais 155 professores do Ex-Território estão com o pagamento da parcela residual da GEAD (Gratificação Específica de Atividade Docente) liberado para saque. A nova lista de pagamento de Requisição de Pequenos Valores (RPV) foi divulgada neste mês de julho pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

CONFIRA LISTA DE JULHO DE 2017

1. ALTEMIR ROQUE
2. ALBERTO BERTAGNA
3. ANGELA MARIA SILVA PRADO
4. CARMEM FAVORETO PALMEIRA
5. CECILIA BRAZ DE OLIVEIRA
6. CELIA MARIA DA SILVA MAGALHAES
7. CESAR NUNES DA SILVA
8. CINIRA VIEIRA TAVARES
9. DELMIRA DOS ANJOS
10. DENIZE PINTO MORETTO
11. DEUSIMAR DE MACEDO ALMEIDA
12. DINOERCI TEIXEIRA DE AZEVEDO MEDEIROS
13. DIRCY MARIA CUNHA DO AMARAL
14. DIVA TURINI KOVALHUK
15. DORINHA MARIA POWROSNEK
16. EDILSON LUCAS DE MEDEIROS
17. EDINEA DALFIOR CARNEIRO
18. EDINETE ONOFRE SANTANA COSTA
19. EDNALVA SANTOS DOS ANJOS
20. ELEODORO ANTUNES DOS SANTOS
21. ELIETE BATISTA RODRIGUES
22. ELOIR NERTLEHNER
23. EMILIA FERNANDES DE JESUS
24. EMMA CASARA CAVALCANTE
25. ENIR ROSA DE OLIVEIRA
26. ERNESTINA EVANGELISTA CORREIA DE SOUZA
27. ERONDINA DA SILVA TAVARES
28. ESTER DE ALENCAR ARARUNA
29. EUGENIO GONÇALVES DE LIMA
30. EUNICE VEIRA DE CAMPOS KRIIGER
31. EUNICE VIANA DE OLIVEIRA
32. EVA ROSA OLIVEIRA DA SILVA
33. EVALDO INACIO DELGADO
34. EVODIA JOHNSON
35. FATIMA DA CONCEIÇÃO
36. FATIMA ISABEL MARTINS NASS
37. FILOMENA DO CARMO RIGUETI DA SILVA
38. FRANCISA BATISTA DA SILVA
39. GENY WESTPAHL ZOREK
40. GERALDA DE PAULO RIBEIRO
41. GERALDO MOREIRA SOBRINHO
42. GILBERTO CEZAR CAVALCANTE TELES
43. IVAN VILARINHO DA COSTA
44. IVANDA DE CASTRO VIANA
45. IVANETE FIRMINO DA SILVA
46. IVANETE GETRUDES DOS SANTOS
47. IVONE DE ALMEIDA DOS SANTOS
48. IVONE DEUNIZIA DE OLIVEIRA
49. IVONE FERREIRA DE ALCANTARA OLIVEIRA
50. IVONE RAIMUNDO COSTA
51. IVONE RIGOLON
52. IVONE SOUTO LUZ
53. IVONETE RIBEIRO DO LAGO
54. IZABEL JUNKO SATO HAIDA
55. JOSEINEIDE BARBOSA DA SILVA
56. JUSCELINE DOS SANTOS SARAIVA
57. LENI ALVES DE FREITAS
58. LENICE MARIA DOS SANTOS PEREIRA
59. LENIRA SCATOLIN GUIMARÃES
60. LEOCADIA GALCZNSKI CANNONERA
61. LEONICE APARECIDA BARBOSA BISPO
62. LEONITA DA SILVA MACEDO
63. LIDIA FERNANDES PEREIRA
64. LUCI COUTINHO ZANOTTI
65. LUCIA GURMÃO
66. LUCIA HELENA TURBAY DOS REIS
67. LUCIA HELENA ZANDOMENICO GONÇALVES
68. LUCIA KEIKO FEDICHIMA HIROSE
69. LUIZA GARCIA DE FREITAS GUIMARAES
70. LUZENIRA DE SOUZA CUNHA
71. LUZIA CIOFFI
72. MARIA APARECIDA DE LIMA AROUCA
73. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
74. MARIA CLEMENTINA NOGUEIRA DA SILVA
75. MARIA CONCEIÇÃO DUARTE DANIEL
76. MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA PINHO
77. MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SOBRINHA
78. MARIA DA PENHA JERONIMO
79. MARIA DA PENHA MARTINELLI
80. MARIA DA PENHA PAGOTTO XAVIER
81. MARIA DE ARAUJO RIBEIRO
82. MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES
83. MARIA DE FATIMA ROCHA GONÇALVES
84. MARIA DE LURDES FERRARI NEGRÃO
85. MARIA DELMIRA DE ALMEIDA
86. MARIA DO CARMO AZEVEDO PAES
87. MARIA DO CARMO RIBEIRO MOREIRA
88. MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA
89. MARIA DO SOCORRO DA SILVA
90. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO
91. MARIA ELENICE MOREIRA MAGRINELLI
92. MARIA ELZA DE LIMA
93. MARIA FLORISA BONALDO TESTA
94. MARIA HELENA SCHMOLLER
95. MARIA IRENE FUZETTI GONÇALVES
96. MARIA JOSE DA COSTA
97. MARIA JOSE DENIZ PAIVA
98. MARIA JOSE LACERDA SANTOS
99. MARIA JOSEFA COIMBRA
100. MARIA JUCILEIA MOREIRA
101. MARIA LAYDES CARVALHO MONGENOT
102. MARIA LOURDES GONÇALVES SANTOS
103. MARIA LUCIA COTRIM PICCOLI
104. MARIA LUCIA TELES DA SILVA COSTA
105. MARIA LUIZA BABONI
106. MARIA LUIZA PESSOA SALDANHA
107. MARIA LUZINETE DOS SANTOS PEREIRA
108. MARIA MARILEI ARAUJO DE NOVAES
109. MARIA MATEUS DE SOUZA
110. MARIA MAZUNILIA DE FRANCA SONSIN
111. MARIA NELZA PEREIRA DE SOUZA
112. MARIA NICOLINA DOS SANTOS LIMA
113. MARLY SERRATI SORIA
114. MARY DAMASCENO DE LUCENA ALVES
115. MILZA MARIANO SILVA
116. MIRIAM DA ROCHA PATROCINIO
117. MIRIAM SALETE GARCIA DE ALMEIDA
118. MIRIAN DOMINGUES TEIXEIRA
119. MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR
120. MITIYO HATTORI YAMABE
121. NADIR BELEZI ZANCAN
122. NAIR DA CONCEIÇÃO GONÇALVES GABIATTI
123. NAIRA GAEDE
124. NAUIDIA ROCHA BERNARDO
125. NEIDE CASRA DA COSTA
126. NEIDE COSTA TOLENTINO
127. OCINEA MARTINS BUENO
128. ODENIRA DA SILVA HACK
129. ORFIZA DE OLIVEIRA CORTES
130. PAULINA MAFINI
131. PEDRINA DE SOUZA ALVES
132. PLATINA GOMES DA SILVA ALBURQUERQUE
133. QUEUNA SOUZA DE ARAUJO MIRANDA
134. QUITERIA MARIA DA SILVA
135. RAIMUNDA ANGELINA COELHO
136. SALETE PANCOTTI RAGNINI
137. SALETE SERRATE FIGUEIREDO DAVID
138. SANDRA HELENA FREITAS DE MELO
139. SANDRA MARIA RIBEIRO BARCELOS
140. SANDRA SUELI DA SILVA RODRIGUES
141. SANDRA VIRGINIA LOBO
142. SEBASTIÃO RAFAEL DO CARMO
143. SELMA DE ALMEIDA CARVALHO
144. SELMA REJAME PEDROSA RAMALHO MONFREDINHO
145. SILVIA MARIA DE CARVALHO ORSI
146. SOELI DE FREITAS CABRAL AMARAL
147. SONIA MARIA DE SÁ
148. SONIA MARIA ESTULANO DIAS
149. SONIA MARIA PEDROZA BEZERRA TAVARES
150. SONIA REGIA PAES AMAECING
151. SULEMAR COSTA DE SOUZA
152. TALMA MARIA FERNANDES DAS NEVES
153. TEOLMAR FERNANDES BEGNINI
154. TEREZA ADELIA FERNANDES ALENCAR
155. TEREZA DA SILVA FERREIRA

As listas de pagamento da parcela residual da GEAD que têm ocorrido de forma individual e gradativa estão sendo acompanhadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO e divulgadas nos meios de comunicação da entidade.

Para conhecimento geral, o SINDSEF/RO também está disponibilizando a lista geral de todos os pagamentos liberados da GEAD até o presente momento. CLIQUE E CONFIRA.

O pagamento de tais parcelas da GEAD representa mais uma vitória ao SINDSEF/RO e a seus filiados, que através de ação judicial conquistaram o direito de receber as diferenças retroativas relativas ao período compreendido entre fevereiro de 2005 a outubro de 2005.

Vale ressaltar que o SINDSEF/RO, também através de medida judicial e diante de decisão favorável, já garantiu a todos os professores do Ex-Território a incorporação da gratificação incorporada ao contracheque e o recebimento retroativo referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2005.

Assessoria

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