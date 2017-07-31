STJ libera nova lista de pagamento da GEAD para 155 professores do Ex-Território

Mais 155 professores do Ex-Território estão com o pagamento da parcela residual da GEAD (Gratificação Específica de Atividade Docente) liberado para saque. A nova lista de pagamento de Requisição de Pequenos Valores (RPV) foi divulgada neste mês de julho pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
CONFIRA LISTA DE JULHO DE 2017
|1.
|ALTEMIR ROQUE
|2.
|ALBERTO BERTAGNA
|3.
|ANGELA MARIA SILVA PRADO
|4.
|CARMEM FAVORETO PALMEIRA
|5.
|CECILIA BRAZ DE OLIVEIRA
|6.
|CELIA MARIA DA SILVA MAGALHAES
|7.
|CESAR NUNES DA SILVA
|8.
|CINIRA VIEIRA TAVARES
|9.
|DELMIRA DOS ANJOS
|10.
|DENIZE PINTO MORETTO
|11.
|DEUSIMAR DE MACEDO ALMEIDA
|12.
|DINOERCI TEIXEIRA DE AZEVEDO MEDEIROS
|13.
|DIRCY MARIA CUNHA DO AMARAL
|14.
|DIVA TURINI KOVALHUK
|15.
|DORINHA MARIA POWROSNEK
|16.
|EDILSON LUCAS DE MEDEIROS
|17.
|EDINEA DALFIOR CARNEIRO
|18.
|EDINETE ONOFRE SANTANA COSTA
|19.
|EDNALVA SANTOS DOS ANJOS
|20.
|ELEODORO ANTUNES DOS SANTOS
|21.
|ELIETE BATISTA RODRIGUES
|22.
|ELOIR NERTLEHNER
|23.
|EMILIA FERNANDES DE JESUS
|24.
|EMMA CASARA CAVALCANTE
|25.
|ENIR ROSA DE OLIVEIRA
|26.
|ERNESTINA EVANGELISTA CORREIA DE SOUZA
|27.
|ERONDINA DA SILVA TAVARES
|28.
|ESTER DE ALENCAR ARARUNA
|29.
|EUGENIO GONÇALVES DE LIMA
|30.
|EUNICE VEIRA DE CAMPOS KRIIGER
|31.
|EUNICE VIANA DE OLIVEIRA
|32.
|EVA ROSA OLIVEIRA DA SILVA
|33.
|EVALDO INACIO DELGADO
|34.
|EVODIA JOHNSON
|35.
|FATIMA DA CONCEIÇÃO
|36.
|FATIMA ISABEL MARTINS NASS
|37.
|FILOMENA DO CARMO RIGUETI DA SILVA
|38.
|FRANCISA BATISTA DA SILVA
|39.
|GENY WESTPAHL ZOREK
|40.
|GERALDA DE PAULO RIBEIRO
|41.
|GERALDO MOREIRA SOBRINHO
|42.
|GILBERTO CEZAR CAVALCANTE TELES
|43.
|IVAN VILARINHO DA COSTA
|44.
|IVANDA DE CASTRO VIANA
|45.
|IVANETE FIRMINO DA SILVA
|46.
|IVANETE GETRUDES DOS SANTOS
|47.
|IVONE DE ALMEIDA DOS SANTOS
|48.
|IVONE DEUNIZIA DE OLIVEIRA
|49.
|IVONE FERREIRA DE ALCANTARA OLIVEIRA
|50.
|IVONE RAIMUNDO COSTA
|51.
|IVONE RIGOLON
|52.
|IVONE SOUTO LUZ
|53.
|IVONETE RIBEIRO DO LAGO
|54.
|IZABEL JUNKO SATO HAIDA
|55.
|JOSEINEIDE BARBOSA DA SILVA
|56.
|JUSCELINE DOS SANTOS SARAIVA
|57.
|LENI ALVES DE FREITAS
|58.
|LENICE MARIA DOS SANTOS PEREIRA
|59.
|LENIRA SCATOLIN GUIMARÃES
|60.
|LEOCADIA GALCZNSKI CANNONERA
|61.
|LEONICE APARECIDA BARBOSA BISPO
|62.
|LEONITA DA SILVA MACEDO
|63.
|LIDIA FERNANDES PEREIRA
|64.
|LUCI COUTINHO ZANOTTI
|65.
|LUCIA GURMÃO
|66.
|LUCIA HELENA TURBAY DOS REIS
|67.
|LUCIA HELENA ZANDOMENICO GONÇALVES
|68.
|LUCIA KEIKO FEDICHIMA HIROSE
|69.
|LUIZA GARCIA DE FREITAS GUIMARAES
|70.
|LUZENIRA DE SOUZA CUNHA
|71.
|LUZIA CIOFFI
|72.
|MARIA APARECIDA DE LIMA AROUCA
|73.
|MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
|74.
|MARIA CLEMENTINA NOGUEIRA DA SILVA
|75.
|MARIA CONCEIÇÃO DUARTE DANIEL
|76.
|MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA PINHO
|77.
|MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SOBRINHA
|78.
|MARIA DA PENHA JERONIMO
|79.
|MARIA DA PENHA MARTINELLI
|80.
|MARIA DA PENHA PAGOTTO XAVIER
|81.
|MARIA DE ARAUJO RIBEIRO
|82.
|MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES
|83.
|MARIA DE FATIMA ROCHA GONÇALVES
|84.
|MARIA DE LURDES FERRARI NEGRÃO
|85.
|MARIA DELMIRA DE ALMEIDA
|86.
|MARIA DO CARMO AZEVEDO PAES
|87.
|MARIA DO CARMO RIBEIRO MOREIRA
|88.
|MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA
|89.
|MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|90.
|MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO
|91.
|MARIA ELENICE MOREIRA MAGRINELLI
|92.
|MARIA ELZA DE LIMA
|93.
|MARIA FLORISA BONALDO TESTA
|94.
|MARIA HELENA SCHMOLLER
|95.
|MARIA IRENE FUZETTI GONÇALVES
|96.
|MARIA JOSE DA COSTA
|97.
|MARIA JOSE DENIZ PAIVA
|98.
|MARIA JOSE LACERDA SANTOS
|99.
|MARIA JOSEFA COIMBRA
|100.
|MARIA JUCILEIA MOREIRA
|101.
|MARIA LAYDES CARVALHO MONGENOT
|102.
|MARIA LOURDES GONÇALVES SANTOS
|103.
|MARIA LUCIA COTRIM PICCOLI
|104.
|MARIA LUCIA TELES DA SILVA COSTA
|105.
|MARIA LUIZA BABONI
|106.
|MARIA LUIZA PESSOA SALDANHA
|107.
|MARIA LUZINETE DOS SANTOS PEREIRA
|108.
|MARIA MARILEI ARAUJO DE NOVAES
|109.
|MARIA MATEUS DE SOUZA
|110.
|MARIA MAZUNILIA DE FRANCA SONSIN
|111.
|MARIA NELZA PEREIRA DE SOUZA
|112.
|MARIA NICOLINA DOS SANTOS LIMA
|113.
|MARLY SERRATI SORIA
|114.
|MARY DAMASCENO DE LUCENA ALVES
|115.
|MILZA MARIANO SILVA
|116.
|MIRIAM DA ROCHA PATROCINIO
|117.
|MIRIAM SALETE GARCIA DE ALMEIDA
|118.
|MIRIAN DOMINGUES TEIXEIRA
|119.
|MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR
|120.
|MITIYO HATTORI YAMABE
|121.
|NADIR BELEZI ZANCAN
|122.
|NAIR DA CONCEIÇÃO GONÇALVES GABIATTI
|123.
|NAIRA GAEDE
|124.
|NAUIDIA ROCHA BERNARDO
|125.
|NEIDE CASRA DA COSTA
|126.
|NEIDE COSTA TOLENTINO
|127.
|OCINEA MARTINS BUENO
|128.
|ODENIRA DA SILVA HACK
|129.
|ORFIZA DE OLIVEIRA CORTES
|130.
|PAULINA MAFINI
|131.
|PEDRINA DE SOUZA ALVES
|132.
|PLATINA GOMES DA SILVA ALBURQUERQUE
|133.
|QUEUNA SOUZA DE ARAUJO MIRANDA
|134.
|QUITERIA MARIA DA SILVA
|135.
|RAIMUNDA ANGELINA COELHO
|136.
|SALETE PANCOTTI RAGNINI
|137.
|SALETE SERRATE FIGUEIREDO DAVID
|138.
|SANDRA HELENA FREITAS DE MELO
|139.
|SANDRA MARIA RIBEIRO BARCELOS
|140.
|SANDRA SUELI DA SILVA RODRIGUES
|141.
|SANDRA VIRGINIA LOBO
|142.
|SEBASTIÃO RAFAEL DO CARMO
|143.
|SELMA DE ALMEIDA CARVALHO
|144.
|SELMA REJAME PEDROSA RAMALHO MONFREDINHO
|145.
|SILVIA MARIA DE CARVALHO ORSI
|146.
|SOELI DE FREITAS CABRAL AMARAL
|147.
|SONIA MARIA DE SÁ
|148.
|SONIA MARIA ESTULANO DIAS
|149.
|SONIA MARIA PEDROZA BEZERRA TAVARES
|150.
|SONIA REGIA PAES AMAECING
|151.
|SULEMAR COSTA DE SOUZA
|152.
|TALMA MARIA FERNANDES DAS NEVES
|153.
|TEOLMAR FERNANDES BEGNINI
|154.
|TEREZA ADELIA FERNANDES ALENCAR
|155.
|TEREZA DA SILVA FERREIRA
As listas de pagamento da parcela residual da GEAD que têm ocorrido de forma individual e gradativa estão sendo acompanhadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO e divulgadas nos meios de comunicação da entidade.
Para conhecimento geral, o SINDSEF/RO também está disponibilizando a lista geral de todos os pagamentos liberados da GEAD até o presente momento. CLIQUE E CONFIRA.
O pagamento de tais parcelas da GEAD representa mais uma vitória ao SINDSEF/RO e a seus filiados, que através de ação judicial conquistaram o direito de receber as diferenças retroativas relativas ao período compreendido entre fevereiro de 2005 a outubro de 2005.
Vale ressaltar que o SINDSEF/RO, também através de medida judicial e diante de decisão favorável, já garantiu a todos os professores do Ex-Território a incorporação da gratificação incorporada ao contracheque e o recebimento retroativo referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2005.
Assessoria