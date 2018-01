Tabela do IPVA 2018 de Rondônia é divulgada; confira os prazos

A Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin-RO) divulgou, nesta semana, o calendário com a tabela de descontos para os valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A consulta dos valores para cada veículo pode ser feita no site da Sefin, informando o Renavam.

Segundo o coordenador geral da Receita Estadual, Wilson Carvalho, proprietários de 734 mil veículos terão que pagar pelo IPVA em 2018. O imposto é calculado a partir do valor venal do veículo, considerando o preço disponível na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Tabela Fipe. Publicidade O IPVA de 1% sobre o valor do veículo será cobrado para ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga, isolada ou conjuntamente. O mesmo percentual é aplicado aos veículos destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras ou cuja posse detenham, mediante contrato de arrendamento mercantil registrado no cartório competente. Conforme a secretaria, a alíquota de 2% é aplicada a motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até mil cilindradas. Veículo terrestre de passeio ou utilitário, jipe, picape e camioneta com cabine fechada ou dupla, veículo aéreo, veículo aquático e demais veículos não especificados tem IPVA de 3,0%. No caso de primeiro emplacamento de veículo adquirido em concessionária localizada em Rondônia, a alíquota prevista é de 0,5%, nos demais a alíquota é de 1%. Tabela de descontos do IPVA 2018 Número final da placa Desc 10% Desc 5% Sem desconto e data limite de licenciamento 1,2,3 31/01/2018 28/02/2018 29/03/2018 4 28/02/2018 29/03/2018 30/04/2018 5 29/03/2018 30/04/2018 30/05/2018 6 30/04/2018 30/05/2018 29/06/2018 7 30/05/2018 29/06/2016 31/07/2018 8 29/06/2016 31/07/2018 31/08/2018 9 31/07/2018 31/08/2018 28/09/2018 0 31/08/2017 28/09/2018 31/10/2018

Autor / Fonte: Sefin-RO