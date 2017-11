TACACÁ MUSICAL: Programação desta quarta-feira inclui som ao vivo de Alex Caldas

O Tacacá Musical desta quarta-feira (1°), das 17 às 22h, será ao som de MPB na voz e violão de Alex Caldas. O evento é realizado às quartas-feiras no Calçadão do Manelão, no Mercado Cultural, na área central de Porto Velho.

As iguarias incluem, além do tradicional tacacá, galinha picante e vatapá. São seis barracas. O evento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Funcultural, já está fazendo parte do roteiro gastronômico da capital.

“Funciona como happy hour, as pessoas saem do trabalho e aproveitam para relaxar e bater um papo enquanto tomam uma cerveja e degustam um dos pratos disponibilizados nas barracas”, declarou o presidente da Funcultural, Ocampo Fernandes.

Fonte: Funcultural