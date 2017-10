Taxistas de Rondônia, Acre, Mato Grosso e Amazonas participam de manifestação contra projeto de Lei do senador Acir Gurgacz

Os taxistas do Município de Jaru e de todas as cidades do Estado de Rondônia, inclusive do Acre, Mato Grosso e Amazonas estão realizando na manhã desta sexta feira(06), na cidade de Ji Paraná, uma manifestação contra o projeto de Lei n°569/15 assinado pelo Senador Acir Gurgacz (PDT), que de acordo com os profissionais irá prejudicar todo o segmento.

Cerca de 1000 (mil) pessoas encontram-se reunidas nesse momento em frente a praça ao lado do Estadio Gerivaldão, ocupando parte da paralela da BR-364, de onde irão iniciar uma carreata com o seguinte percusso: Saída da praça, seguir até o Aeroporto na altura da T-24, e retorno até a BR-364, segurá até a garagem da Eucatur, e posteriormente até a Rodoviária e em seguida voltaram para a base de início do trajeto.

Os taxistas contam com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, a manifestação é totalmente pacífica, e o seu maior objetivo é de pedir uma explicação em relação ao posicionamento quanto ao projeto, que de acordo com seus entendimentos, tem por objetivo prejudica-los e beneficiar exclusivamente a empresa de transporte de passageiros da família Gurgacz, a Eucatur.

Autor / Fonte: Jaruonline