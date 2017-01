TJRO informa servidores sobre Precatório de Técnicos Estaduais

Tribunal de Justiça informa aos servidores estaduais

Conforme o último despacho no Processo de Número 1216869-27.1995.822.0001, o Tribunal de Justiça informa aos servidores estaduais que estão no rol de beneficiários desta ação judicial que a previsão para pagamento integral aos mesmos é para o mês de fevereiro de 2017, destacando que a entidade sindical repassou, até o momento, apenas metade das contas nas quais devem ser realizados os depósitos, motivo pelo qual alerta aos beneficiários que providenciem tal informação junto ao sindicato da categoria.

A previsão para pagamento está baseada na quantia do repasse feito mês a mês pelo Poder Executivo, cujo valor deverá chegar ao montante necessário apenas no mês que vem e jamais se cogitou, por parte do TJRO, o pagamento desse precatório no ano exercício de 2016, como atestam as movimentações processuais e despachos realizados e disponíveis ao público por meio da Consulta Processual.

Destaca-se ainda a informação de que o processo em comento está atualmente com a Procuradoria-Geral do Estado para manifestação a respeito dos cálculos, concordância que já foi dada pela outra parte, que representa os servidores. Só após esse ato processual, os autos devem retornar ao TJRO, o que pode torná-lo apto ao pagamento, de acordo com a previsão já menciona