Trabalhadores criam Fórum contra as reformas do Governo e organizam greve geral para esta sexta-feira (28)

Com a compreensão de que para enfrentar as reformas do governo, em especial as da Previdência e trabalhista, as entidades representativas dos trabalhadores em Rondônia, unificando representações do setor privado e público das três esferas de governo, do campo e da cidade, buscaram unidade entre si e criaram o Fórum Permanente das Entidades dos Trabalhadores em Rondônia – FETRARON.

A iniciativa partiu do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia – SINDSEF, onde teve como idealizador Abson Praxedes, atual presidente da entidade. A ideia surgiu em 09/03, quando o Sindsef discutia a mobilização contra o Projeto de Emenda Constitucional – PEC 287 – Reforma da Previdência. Abson defendeu na ocasião, que o objetivo da estratégia contra a reforma não seria alcançado de forma isolada pelas entidades, já que tal reforma da PEC 287 atinge todos os trabalhadores, independente de ter vínculo ou não com empregador.

Sempre com a coordenação de Abson Praxedes, a primeira reunião ocorreu em 22/03, de lá para cá, outras quatro já foram realizadas, tendo o FETRARON sendo criado na segunda reunião em 06/04/2107, integrando inicialmente 12 (doze) entidades. Atualmente 27 entidades integram o Fórum.

Abson enfatizou desde o iniciou que esta ferramenta era imprescindível para o atual momento e outros que requeiram mobilização conjunta contra a retirada de direitos sociais e trabalhistas. E que ainda o Fórum não nasce para medir forças com outras organizações, e sim unificar os trabalhadores, portanto, o Fórum não pertence à entidade A, B ou C, e sim do conjunto de entidades que o integram. E que para enfrentamentos que são comuns aos trabalhadores, deixa-se de lado o fato de uma entidade ser mais ou menos importante que outra. O Fórum já tem seu regimento próprio e com mandato anual, sua primeira direção ficou composta pelas seguintes entidades: Coordenador – SINDSEF, Vice-coordenador – SINDUR, Secretaria Geral – OAB/RO e Vice-secretária Geral – ASPOMENTRON.

Acompanhando orientações das entidades nacionais, o FETRARON deliberou um ato conjunto contra a PEC 287 – Reforma da Previdência, para o dia 28/04 com a seguinte programação: Concentração a partir das 8 horas na praça das 3 caixas d’água, com passeada a ser percorrida no seguinte trajeto: Av. Carlos Gomes, Av. Farquar, Av. 7 de Setembro, Av. Marechal Deodoro, Av. Carlos Gomes, Av. Campos Sales (ato no INSS), Rua Júlio de Castilho, Av. Carlos Gomes, retorno à praça das 3 caixas d’água.

O entendimento do FETRARON, é que esta Reforma da Previdência rouba a “dignidade da pessoa humana” um dos fundamentos da nossa Constituição Federal, em especial quando adentrar à terceira idade.

COM O EXPOSTO, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES E SOCIEDADE EM GERAL PARA A GREVE GERAL DIA 28/04, CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS. LEVE SUA FAMÍLIA E DEFENDA O SEU FUTURO.

Veja aqui o regimento interno.

Veja aqui as entidades integrantes.

Assessoria de Imprensa