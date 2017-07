Trabalhadores da Caerd entram em greve a partir de amanhã

Os trabalhadores da Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia (Caerd) iniciarão greve em todo o estado por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (11). A categoria reivindica solução dos atrasos reiterados de salário, falta de proposta para recomposição de perdas do período de maio de 2016 a abril de 2017 e o cumprimento das cláusulas de sentenças normativas 2016/2017.

O Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários de Rondônia (Sindur) protocolou a pauta de reivindicações no dia 11 de abril, após três meses sem receber qualquer retorno por parte da empresa, inclusive nas reuniões de mediações na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE). Não vendo outra solução, os trabalhadores deliberam pela greve na última quinta-feira (6).

Segundo o presidente do Sindur, Nailor Guimarães Gato, desde dezembro de 2016 os trabalhadores estão sofrendo assédio moral coletivo com constantes atrasos de salário e com pagamentos divididos em lotes, enquanto a diretoria recebe em dia e continua com contratações ilegais que já custaram mais de R$ 20 milhões para a empresa entre 2014 e 2016.

“O desinteresse da Caerd gera péssimas condições de trabalho, constantes faltas de produtos químicos, perdas dos recursos do PAC com sobrepreço, baixa na qualidade da prestação de serviços, o que resulta no aumento de inadimplência, provocando queda da arrecadação, além da perda de sistema de abastecimento em Pimenta Bueno, Ariquemes e Rolim de Moura”, diz nota divulgada pelo Sindur na qual anuncia a greve.

O Sindur salienta que os serviços essenciais de atendimento à população serão mantidos.

Jane Carvalho