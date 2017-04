A fatalidade foi registrada na noite deste domingo (16), na Rua Lauro Sodré, região Norte de Porto Velho trecho entre a avenida Calama e Migrantes.

O militar segundo testemunhas transitava em uma motocicleta modelo R1, 1000 Cc quando desviou de um buraco na via e caiu. O homem sofreu sérias lesões e morreu no local.

Um médico que passava no momento, prestou socorro, tentou reanimar a vítima, mas não obteve êxito. O corpo ficou caído na via aguardando a perícia do IML.

Via JH Notícias