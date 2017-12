TRANSPORTE ESCOLAR: Prefeitura efetua todo o pagamento depois da regularização das empresas

Semed espera que prejuízo causado ao ano letivo sejam sanados

O transporte de 1.629 estudantes da zona rural de Porto Velho, que encontrava parcialmente comprometido por força da situação documental de duas prestadoras do serviço, volta à normalidade nesta semana, depois que as empresas regularizaram suas pendências documentais, habilitando-se assim ao recebimento pelos serviços junto ao tesouro municipal. A Semed realizou o pagamento na sexta-feira (8).

As transportadoras Amazontur (Amazônia Agência de Viagens e Turismo Ltda) e Rondonorte (Transporte e Turismo Ltda) haviam paralisado o transporte alegando não receber pagamento, mas havia o impedimento pela falta de regularização de certidões negativas e tributos das empresas.

Publicidade

Com isso, a Semed informa à comunidade estudantil da zona rural que, “mediante a apresentação dos documentos, foram realizados os efetivos pagamentos das empresas nesta data, portanto, não resta mais óbice que justifique a continuidade da paralisação”, ressalta o secretário Marcos Aurélio Marques (Educação).

Por esta razão, espera-se que nesta segunda-feira a situação volte à normalidade, com a adequação do calendário escolar de acordo com as necessidades específicas, de forma a repor todos os dias parados, a fim de evitar prejuízo aos alunos.

“A paralisação”, segundo Marcos Aurélio, “foi parcial: de um total de 5.740 atendidos, foram atingidos 1.629, o suficiente para causar transtornos aos alunos e à própria Semed, que espera o retorno dos serviços de imediato”.

Fonte: Semed