O Diário Oficial da União de hoje, 23/10, publicou mais uma portaria com lista de servidores beneficiados pela transposição.

A Direção do Sintero informa que mantém a luta pela transposição pela via administrativa, enquanto mantém as ações judiciais para garantir o direito àqueles que tiveram o requerimento indeferido pelo Ministério do Planejamento.

Autor / Fonte: Sintero