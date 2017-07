TRANSPOSIÇÃO – Diário Oficial da União publica nova portaria com servidores beneficiados

O Ministério do Planejamento publicou no Diário Oficial da União mais uma portaria com uma nova lista de servidores beneficiados pela transposição que foram transferidos para a folha da União.

A Direção do Sintero reafirma o compromisso de continuar lutando para que todos os servidores abrangidos pela EC 60 sejam transpostos.

Sejam os que estão na transposição administrativa, sejam os aposentados e pensionistas, e os servidores contratados de 1987 a 1991, que tiveram o pedido administrativo negado pela União.

Os servidores aposentados que foram retirados da folha da União por liminar, passam a receber seus vencimentos pelo Iperon a partir deste mês de julho, quando vão receber, também, o retroativo de junho. Essa situação é temporária, até que a Justiça Federal julgue definitivamente a ação que garantiu a transposição desses servidores.

VEJA A LISTA DOS SERVIDORES QUE PASSAM AGORA PARA A FOLHA DO GOVERNO FEDERAL

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 591, DE 13 DE JULHO DE 2017

A VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, AMAPÁ E RORAIMA-CEEXT, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 17 do Decreto nº 8.365, de 24 de novembro de 2014, bem como no artigo 9º, parágrafo 4º, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 481, de 22 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, de 23 de dezembro de 2014, resolve:

Art. 1º Divulgar a relação dos servidores do Estado de Rondônia, constante no Anexo I, cujos pedidos de inclusão em quadro em extinção da Administração Federal, fundamentados na Emenda Constitucional nº 60, de 2009, foram deferidos pela Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima – CEEXT. Art. 2º Divulgar a relação dos empregados do Estado de Rondônia, constante no Anexo II, cujos pedidos de inclusão em quadro em extinção da Administração Federal, fundamentados na Emenda Constitucional nº 60, de 2009, foram deferidos pela Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima – CEEXT. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FLAVIA DO ESPIRITO SANTO BATISTA