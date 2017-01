TRANSPOSIÇÃO – Diário Oficial publica mais listas de servidores que vão para a folha da União

O Diário Oficial da União do dia 14 e 15 de dezembro de de 2016, e do dia 6 de janeiro de 2017 publicou mais listas de servidores beneficiados pela transposição, e que já vão ser incluídos na folha de pagamento do governo federal.

O Sintero continua lutando e acompanhando atentamente os trabalhos para que todos os servidores beneficiados pela Emenda Constitucional nº 60 sejam transpostos para a folha da União.

Enquanto isso tramitam na Justiça ações movidas pelo Sintero para a transposição dos servidores contratados entre 16 de março de 1987 e 31 de dezembro de 1991, bem como daqueles que, embora sejam abrangidos pela EC 60, não tiveram o pedido deferido administrativamente.

O Presidente do Sintero, Manoel Rodrigues da Silva, destacou que desde as mudanças no governo federal com Michel Temer na Presidência da República, quase nada andou na transposição e os processos estão emperrados.

Lista dos servidores (Foto: DOU)

Lista dos servidores (Foto: DOU)

Lista dos servidores (Foto: DOU)

Sintero