Transposição: Luiz Cláudio defende a inclusão de professores leigos e outras categorias em audiência no Ministério do Planejamento

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), participou de audiência ontem no Ministério do Planejamento, com o ministro Dyogo Oliveira, sindicalistas, representantes do Ministério Público e Tribunal de Justiça de Rondônia e demais membros da bancada federal, para discutir o atraso na inclusão dos servidores estaduais no plano federal pela EC 60.

Segundo o parlamentar, a demora está trazendo problemas sérios aos servidores que precisam se aposentar e definir a sua vida funcional.

Luiz Cláudio contestou os números colocados em discussão, onde de 20 mil processos, apenas 1,854 servidores estão na folha de pagamento.

“Falta gente para analisar mais rápido esses processos e pôr um fim a esse problema que tem angustiado a todos nós”, frisou.

O parlamentar defendeu o ingresso a esse benefício da transposição dos professores leigos que vieram para Rondônia alfabetizar as pessoas, deram a sua vida e seu suor e ficaram de fora do enquadramento.

O parlamentar disse ao ministro que o que está sendo feito com os professores que fizeram o Logos I e II é uma injustiça. “O senhor não tem ideia das dificuldades que esses professores passaram ao alfabetizar as pessoas em lugares inóspitos e com apenas a vontade de fazer o bem”, disse.

O ministro disse ao parlamentar, como resposta ao seu apelo, que colocaria a sua equipe a disposição para estudar uma forma jurídica de ajudar a esses professores e as demais categorias foram do Poder Executivo.