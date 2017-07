TRANSPOSIÇÃO: Mais 70 servidores beneficiados vão para a folha da União

A Direção do Sintero mantém a luta para que seja agilizada a análise da documentação e publicação no Diário Oficial, dos servidores que já obtiveram o deferimento no termo de opção.

Só neste ano já são mais de 500 servidores beneficiados por essa luta.

Da mesma forma, o Sintero mantém ações na Justiça Federal visando garantir o direito à transposição daqueles servidores contratados de 15/03/1987 a 31/12/1991, dos aposentados, pensionistas, e dos que tiveram o requerimento indeferido por algum detalhe que o Ministério do Planejamento considera impedimento para a transposição, mas que na verdade não passa de mera formalidade não observada nas administrações da época. VEJA A LISTA DOS SERVIDORES QUE PASSAM A RECEBER PELA FOLHA DA UNIÃO

Autor / Fonte: Sintero