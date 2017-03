Transposição: processos estão parados e alguns não estão sendo localizados pelos servidores

Mesmo tendo a bancada federal se reunido com o ministro do planejamento e alguns sindicalistas, sem a presença a presidente da Comissão da Transposição em

Brasília, Neleide Ábila, nada ainda ficou resolvido com relação a celeridade que deveriam dar ao processo de análise daqueles servidores estaduais que querem ser enquadrados no plano federal pela chamada transposição.

A alegação dos integrantes da Comissão Especial que analise esses documentos é que falta pessoal para trabalhar. Com isso, acontecem os atrasos.

Dos 21 mil processos que deram entrada há mais ou menos cinco anos atrás, apenas 1.800 ficaram aptos para o plano federal, representando menos de 10% do total. Além disso, os servidores não possuem garantia nenhuma de que permanecerão mesmo como servidores federais, por estarem, algum deles, “sub judice”.

O governo federal demonstrou total falta de respeito ao Estado de Rondônia com essa morosidade e toda a bancada federal sofre desgaste político por isso.

O ministro Dyogo Oliveira, garantiu aos parlamentares e sindicalistas que iria verificar a possibilidade de resolver a falta de pessoal na Comissão para “acelerar” as análises e publicações das Portarias. Já se passaram 15 dias e ainda não houve nenhuma providência nesse sentido.

Os servidores estão ficando desesperados com esse atraso e muitos aguardam a aposentadoria e nada podem fazer com essa indefinição.