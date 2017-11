Tribunal de Contas aplica multas de quase R$ 230 mil a dois ex-prefeitos e ex-secretário

Porto Velho, RO – O Tribunal de Contas (TCE/RO) julgou procedente representação movida contra dois ex-prefeitos de Nova Horizonte do Oeste, Nadelson de Carvalho e Varley Gonçalves Ferreira. Além dos dois, a Corte de Contas puniu ainda o ex-secretário municipal Kleiton de Oliveira Silva, que ocupou a pasta da Fazenda no Município em questão.

Cada um dos envolvidos recebeu multa individual fixada em R$ 1.620,00; além dela, foi aplicada outra multa também individual no valor de R$ 75 mil.

O total das sanções chega a quase R$ 230 mil.

Isso porque, ao tempo da inspeção especial ocorrida na Administração Pública, “inexistia, de fato, sistema de controle de combustível despendido”, em suma, não havia domínio acerca “da utilização e do custo operacional dos seus veículos”.

Também foi determinado ao atual prefeito de Novo Horizonte, Cleiton Cheregatto (PMDB), que adote imediatamente controle de gasto com serviços (mecânicos e congêneres), “a fim de possibilitar, juntamente com o gasto com consumo de combustíveis, o levantamento do custo operacional de cada veículo pertencente à frota que compõe o Poder Executivo”.

Confira abaixo a íntegra da decisão

