TRT14 recebe ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho no próximo dia 14

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, estará em Porto Velho no período de 14 a 18 de agosto de 2017 para realizar Correição Ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC). Nos dias 15, das 9h às 16h, e dia 16, das 9h às 12h, o ministro estará à disposição do público na sede do TRT, rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, em Porto Velho.

Os interessados em realizar agendamento deverão enviar solicitação até 8 de agosto de 2017 para o e-mail sgp@trt14.jus.br ou contatar com as servidoras Djane Muniz e/ou Gabriela Santana na Secretaria da Corregedoria do TRT 14, pelos telefones (69) 3218-6394 ou 6392.

Para fins de agendamento, o interessado deverá ainda informar o nome completo, se representante de algum órgão e/ou entidade e o assunto que deseja tratar com o ministro.