Tudo pronto para a realização do Planejamento Estratégico do SINDSEF que começa nesta quarta-feira

Todos os detalhes estão prontos para recepcionar os integrantes do Sistema Diretivo do Sindicato dos Servidores Públicos de Rondônia – SINDSEF/RO que vão participar do Planejamento Estratégico da entidade, nesta quarta e quinta-feira (02 e 03), em Porto Velho. Na sexta-feira, o SINDSEF convocou reunião do Sistema Diretivo para deliberar assuntos de interesse da entidade.

O evento será realizado no auditório do ‘Ecos Hotel’, localizado na Rua Jaci-Paraná, 2779, bairro Nossa Senhora das Graças, próximo a Sede Administrativa do SINDSEF/RO.

Para condução dos trabalhos, está vindo do Rio de Janeiro, o pesquisador e educador sindical Helder Molina para junto com o vice-presidente Mário Jorge de Oliveira coordenarem o planejamento estratégico. Com vasta experiência, o palestrante que também é historiador, mestre em Educação, doutor em Políticas Públicas e Formação Humana e professor da faculdade de Educação da UERJ, foi facilitador do Planejamento Estratégico da CONDSEF/FENADSEF.

O planejamento estratégico tem com objetivo preparar as ações de suas secretárias e coordenações de forma sincronizada e dentro do orçamento da entidade, privilegiando assim, um maior respeito aos filiados e pelo patrimônio. Planejando o futuro de um sindicato que completará 28 anos e sempre pautou suas ações dentro de uma organização previamente produzida pelo seu sistema diretivo.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

02 de Agosto de 2017 – Quarta Feira

Das 09:00 às 12:00

Apresentação, Expectativas, Metodologia, Objetivos;

Análise de Conjuntura Econômica, e Sócio Política: Contexto e cenários político- econômico e social, serviço público e servidores públicos federais diante da crise econômica, dos ajustes fiscais, e reformas do Estado, Trabalhista, Previdenciária, PEC dos 20 anos, Estado mínimo, cenários da negociação com o governo, correlação de forças, aliados, adversários, tarefas;

Caracterização do SINDSEF RO: Diagnóstico da gestão administrativa e financeira (receitas e despesas, patrimonial, funcionários);

Das 14:00 às 17:00

Grupos: Por departamentos e secretarias: Objetivos, Desafios. Ações Estratégicas, Operações, Responsáveis (execução e avaliação), Prazos (Cronograma). As secretarias e departamentos apresentam seus projetos e planos de trabalho.

03 de Agosto de 2017 – Quinta Feira

Das 09:00 às 12:00

Continuidade dos Grupos: Por departamentos e secretarias: Objetivos, Desafios. Ações Estratégicas, Operações, Responsáveis (execução e avaliação), Prazos (Cronograma). As secretarias e departamentos apresentam seus projetos e planos de trabalho.

Das 14:00 às 17:00

Plenária: Ações Estratégicas, Operações, Responsáveis (execução e avaliação), Prazos (Cronograma). As secretarias e departamentos apresentam seus projetos e planos de trabalho;

Avaliação

assessoria