UNIR divulga edital de seleção de Mestrado em administração

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGMAD), vinculado ao Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), divulga a abertura do Edital 001/2016/PPGMAD de seleção de novos alunos para o curso de Mestrado em Administração para ingresso no segundo semestre de 2017.

As inscrições para a primeira fase do processo seletivo devem ser feitas até o dia 10 de janeiro de 2017. Serão oferecidas até 16 vagas a serem preenchidas de acordo com as regras previstas no Edital, divididas pelas linhas de pesquisa, LP1 – Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações e LP2 – Governança, Sustentabilidade e Amazônia.

Sobre o Mestrado

O Programa de Pós-Graduação em Administração da UNIR objetiva a formação de mestres qualificados para atuarem na pesquisa e docência com competências e habilidades para desenvolver e empreender metodologias e práticas de ensino e pesquisa no contexto de abrangência do estado da arte da ciência da administração e para gerir organizações.

O Mestrado em Administração possui como área de concentração Gestão e Sustentabilidade e busca estudar a realidade das organizações, tanto sob a perspectiva das estratégias, processos decisórios, tecnologia, inovação, liderança e aprendizagem, as quais representam uma abordagem intraorganizacional, bem como seu transbordamento para o ambiente organizacional, por um lado. Por outro, lida com aspectos mais amplos como políticas públicas, relações interorganizacionais, assim como visa compreender o comportamento de organizações coletivas, com especial atenção à sustentabilidade, considerando a Amazônia não apenas como locus de pesquisa, mas principalmente como um conceito institucionalizado na sociedade brasileira.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no sítio eletrônico http://www.ppga.unir.br/.

