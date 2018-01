URGENTE: Presidente do PHS de Cacoal é morto à tiros

Ueliton Brizon foi executado na manhã desta terça-feira

O presidente do PHS de Cacoal Ueliton Brizon, que disputou as eleições em 2016 para o cargo de vereador, foi morto à tiros na manhã desta terça-feira. A polícia está no local. Ainda não se sabe os motivos.

Ueliton era editor do site Jornalderondonia.

Uelliton Brizon foi atingido por quatro tiros de arma de fogo ao sair da sua casa.

Segundo informações de testemunhas, o jornalista estava na avenida Sete de Setembro, no momento em que foi atingido pelos disparos.

Ueliton Brizon ainda foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no Heuro de Cacoal.

Ueliton era suplente de vereador em Cacoal e deixa esposa e três filhos.

Com informações de Alan Alex / PainelPolítico