Urgente: Sindsef convoca aposentados e pensionistas com pendências de documentos na ação da GACEN

Diante da possibilidade de fechar acordo com a União, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO convoca com urgência, os filiados com aposentadoria ou pensão concedido entre 2004 a 2017, que ainda não entregaram os documentos necessários da ação judicial de equiparação da GACEN (Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias), para que façam até o dia 10 de dezembro, sem previsão de prorrogação do prazo e sob risco de ficar da ação judicial.

CONFIRA LISTA DOS CONVOCADOS

A ação judicial é direcionada para servidores aposentados da Funasa e Ministério da Saúde que ocuparam cargos de agente auxiliar de saúde pública, agente de saúde pública e guarda de endemias.

Os documentos devem ser entregues nas Coordenações Municipais ou Sede Administrativa do sindicato em Porto Velho.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Documentos Pessoais (RG e CPF)

Comprovante de Endereço;

Ficha Financeira dos Últimos 5 anos;

Cópia do Diário Oficial da Aposentadoria;

Procuração (BAIXE AQUI);

Contrato (BAIXE AQUI).

