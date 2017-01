Uso do programa acaba com processo físico vez que fica tudo disponibilizado na web

O prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB), esteve na manhã desta terça-feira (10), no Tribunal Regional Eleitoral, onde foi recebido pelo presidente do TRE, desembargador Rowilson Teixeira e demais assessores. Na pauta, a sugestão para facilitar o trabalho da administração municipal com o uso do software SEI-Sistema Eletrônico de Informações, que segundo Rowilson Teixeira, vem dando certo na administração do TRE e em vários outros tribunais, além do Governo Federal.

“É tudo na Web. Pode-se despachar em qualquer lugar, não existe mais processo físico e todo mundo pode acompanhar andamento de processos e, o principal sem o risco de perder processos, como ocorriam aqui no TRE”, garantiu.

Após ouvir atentamente as aplicabilidades do sistema, Hildon Chaves mostrou-se interessado, ainda mais pela agilidade do software. “Vamos colocar o nosso pessoal da TI em conversa com os técnicos do TRE para estudar mais o sistema e possivelmente, se for, para desburocratizar nossa administração, implantaremos mesmo sistema”, finalizou.

Texto e fotos Comdecom