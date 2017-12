“UTIs Neonatais estão em fase de implantação em Cacoal” afirma Capixaba

O complexo hospitalar de Cacoal (HRC e HEURO) – segundo polo de tratamento de alta complexidade em Rondônia – recebeu a visita do secretário de saúde, Williames Pimentel. Na oportunidade, p chefe da saúde estadual destacou a importância do trabalho do deputado e coordenador da Bancada Federal, Nilton Capixaba (PTB/RO), os avanços da saúde de Rondônia, com a descentralização dos serviços e atendimentos dentre outros. Também foram entregues equipamentos e materiais que serão usados nas unidades de atenção básica de Cacoal e de outros municípios da região, além de carros novos para nove municípios.

“O que antes só tinha em Porto Velho agora é ofertado no interior de Rondônia. Cacoal se tornou uma referência e oferece tratamentos e serviços dos mais variados. A entrega destes equipamentos e a implantação da UTI Neonatal e da maternidade de alto risco são exemplos deste trabalho. Equipamentos dessa complexidade, a serem instalados em Cacoal, passam a atender toda a região, descentralizando os serviços de saúde em Rondônia e impedindo que muitas vidas se percam no trajeto para capital”.

Segundo a diretora do Complexo Hospitalar Regional de Cacoal, Isabel Maria de Lima, a implantação do serviço passa por adequações, reformas e construção na área física do hospital. “O projeto conta também com a construção da maternidade de alto risco, bem como a contratação de profissionais especializados para o atendimento”, disse. Aproximadamente quatro mil gestantes são atendidas por ano no Hospital de Base com gravidez de alto risco. Com a maternidade de alto risco em Cacoal esse número cairá e muitas mulheres não precisarão se deslocar até Porto Velho para partos de risco.

Publicidade

O Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (Heuro) foi contemplado com a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, por meio de emenda parlamentar de Nilton Capixaba, climatizando todas as enfermarias do pronto-socorro. Os equipamentos e as 10 UTI’s Neonatais são frutos do trabalho do deputado Nilton Capixaba. Capixaba já destinou recursos na ordem de aproximadamente R$ 20 milhões de reais para atender a média e alta complexidade de saúde do Estado. Máquinas de hemodiálise, endoscopia, tomografia, mamógrafo, ressonância magnética, ultrassom, raio-x, projetor oftalmológico e recursos para instalação de UTI’s para adultos, pediátricas e neonatal são realidades na capital do café.

Pimentel reconheceu a parceria de Capixaba com o Governo do Estado. “O deputado Nilton Capixaba é parceiro deste governo e a prova maior são sua dedicação e suas emendas voltadas para fomentar a saúde pública de Rondônia” frisou o secretário.

De acordo com o Governador Confúcio Moura (PMDB), o empenho e a dedicação do deputado Nilton Capixaba foram essenciais para que tudo isso se tornasse realidade no complexo de saúde. “Capixaba é um grande deputado. Já destinou quase 20 milhões de reais de suas emendas para fomentar a saúde no meu Governo no complexo de saúde de Cacoal e no Barretinho em Porto Velho dentre outros” disse.

Paulo Henrique Silva (SRTE/RO 983)

Assessoria de imprensa