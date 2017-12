Valentão espanca mulher, ameaça filhos e é agredido e amarrado por populares

Raimundo N . N. S., um valentão de 40 anos se deu mal na madrugada desta segunda-feira, horas depois de agredir e a mulher de 25 anos, e seus filhos em uma residência na Rua Costa e Silva, no município de Candeias do Jamari. O homem foi amarrado e agredido por populares.

A vítima contou aos policiais que na manhã de domingo teria sido agredida pelo homem e estava com vários hematomas.

Após agredir a vítima, Raimundo fugiu do local e depois retornou várias vezes durante o dia dizendo que iria esfaquear ela e seus filhos. Nesta madrugada, ele voltou até a casa da vítima e fez novas ameaças.

Populares presenciaram as ameaças e com medo que algo de pior acontecesse com a mulher e seus filhos, seguraram o homem, o amarraram e o agrediram até a chegada da Polícia. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Porto Velho.

Via Rondoniagora