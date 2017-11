Vândalos furtam grama plantada no viaduto do Trevo do Roque

Já ultrapassou as dez mil visualizações – e continua movimentando nas redes sociais por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos – um vídeo (live) postado pelo prefeito de Porto Velho, dr Hildon Chaves, no qual pede o apoio da população porto-velhense, no sentido de ajudar a prefeitura a descobrir quem foram as pessoas que furtaram 40 metros quadrados de placas de grama que seriam plantadas no entorno do Trevo do Roque. O furto aconteceu na madrugada do último sábado.

“Recebi com muita tristeza essa notícia, por meio de um telefonema do secretário Robson Damasceno, da Sema. Com atos com esse fica muito difícil cuidar de Porto Velho, trabalhar pela melhoria da nossa cidade. Mas sabemos que atos como esses são praticados por uma parcela mínima da população, só que, em vez de ajudar, só faz atrapalhar o nosso trabalho. Fico muito triste com esse tipo de coisa’, desabafou.

Dr Hildon também pediu para quem assistir o vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas possível, a fim de que com a divulgação do furto, possa aparecer alguém para identificar os ladrões. “Quem tiver qualquer informação que possa elucidar esse caso, entre em contato com a Ouvidoria do município no site da prefeitura. O nome da pessoa será mantido em sigilo e vamos repassar as informações à Polícia Civil para investigar o caso”, conclamou.

O prefeito também lembrou que situação idêntica tem acontecido com a iluminação pública. “A prefeitura e a sociedade de Porto Velho têm sido vítimas de diversos furtos de cabos de energia. Ocorreu na Estrada do Japonês, ocorreu no complexo turístico da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, enfim, a cidade já não tem uma iluminação de qualidade e ainda acontece isso para agravar a situação. Enquanto remamos para frente, tem gente que rema para trás”, reclamou.

