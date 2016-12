Veja as principais notícias sobre Rondônia desta manhã

Boatos envolvendo o governo do estado, orçamento apertado e salários de políticos congelados foram temas do dia.

Salários do governo da capital congelados.

A Câmara Municipal de Porto Velho aprovou o mantimento dos salários nada modestos do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários por pelo menos um ano. A medida é o substitutivo o projeto original, que previa aumentos a vereadores e benefícios a membros da mesa, segundo o presidente da Comissão de Orçamento, Marcelo Reis.

Nesta semana foi aprovado o orçamento municipal para o exercício de 2017 em R$ 1,3 bilhões. O valor é R$ 3 milhões a menos que o exercício de 2016 e quase R$ 100 milhões a menos que em 2015, quando a prefeitura enfrentou uma crise de caixa. Para enxugar as contas este ano a prefeitura demitiu servidores e economizou até na decoração de natal. O presidente da comissão orçamentária, Marcelo Reis, disse que com a redução de recursos demissões e reduções de cargos comissionados serão necessários.

Governo de Rondônia desmente boato.

Foi gerado um medo entre os servidores estaduais de que os salários pagos pelo governo do estado seriam parcelados ao longo do próximo ano. O boato parece se inspirar no que aconteceu com o governo do estado do Rio de Janeiro, que sofre uma profunda crise financeira e este ano decretou estado de emergência, lançando uma série de medidas impopulares para cobri o rombo no caixa, entre elas, o parcelamento do 13º para os servidores de lá. Aqui, a superintendente da Segep, Helena Bezerra, nega estes boatos e explica que o planejamento do Governo está em dia, com o cronograma de pagamento acertado.

Creche na Zona Sul da capital.

O prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, inaugurou uma nova creche nesta quinta-feira, 22. Localizada no bairro Eletronorte, a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Ronilza Cordeiro Afonso Dias, foi financiada pelo Governo Federal por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos (Proinfância).

Contas abertas em Rolim de Moura

O município de Rolim de Moura disponibilizou em seu site um informativo de receitas e despesas, que além de servir para conferir transparência e acesso à informação aos cidadãos, também é ma forma de explicar a situação de aperto em que se encontra a administração municipal. A página será atualizada mensalmente.

Por Henrique Terceiro / Nahoraonline