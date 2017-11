Vencedores do 7º Prêmio MPRO de Jornalismo serão anunciados na segunda-feira

Os vencedores do 7º Prêmio MP-RO de Jornalismo serão conhecidos na segunda-feira, 20 de novembro, às 19 horas, em solenidade no auditório do edifício-sede da Instituição, em Porto Velho. O evento será precedido por uma palestra da jornalista Cristina Serra abordando o tema “Os Desafios do Jornalismo no Brasil em Tempo de Crise Política e Novas Tecnologias”.

Quarenta e sete trabalhos estão concorrendo ao Prêmio MPRO de Jornalismo, nas categorias Telejornalismo, Jornalismo Online e Jornalismo Impresso. Será concedido ainda o Grande Prêmio MP-RO de Jornalismo ao trabalho com a maior nota entre os concorrentes de todas as categorias.

Do total de trabalhos inscritos, 22 foram da categoria jornalismo online; 21 da categoria telejornalismo e 4 de jornalismo impresso. Além da capital, Porto Velho, com 28 trabalhos, foram registrados trabalhos de meios de comunicação de vários municípios do interior, como Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Pimenta Bueno.

O tema do prêmio este ano foi “O Ministério Público do Estado de Rondônia a Serviço da Sociedade” em suas várias áreas de atuação. O principal objetivo da iniciativa é fazer com que os cidadãos conheçam como atua o Ministério Público do Estado em defesa dos seus direitos. Este ano, as temáticas mais constantes das reportagens foram nas áreas da Infância e Educação (9), Execução Penal (7), Cidadania (7) e Meio ambiente e Urbanismo (5). Também foram abordados temas nas áreas da Probidade, Saúde, Conflito Agrário, Violência Doméstica, dentre outras.

A Comissão Julgadora do Prêmio foi composta pelos Promotores de Justiça Elias Chaquian Filho, Shalimar Christian Priester Marques, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago e Andrea Nucini Bogo. Também integram a Comissão os jornalistas Rubem Roschel, assessor de Comunicação do Ministério Público do Espirito Santo; Alayla Milhomem Ramos, assessora de Comunicação do MP do Tocantins; Niviane Rodrigues, repórter do Jornal Gazeta de Alagoas; Maria Angélica Oliveira, do site O Livre do Mato Grosso.

Entre os veículos que concorrem ao prêmio estão os sites Rondoniagora, Rondoniadinâmica, Orondoniense, Rondoniadinamica, Rondônia Vip, JH Notícias, G1 Rondônia, Rondôniaovivo, News Rondônia, Rondônia no Ar e Parada Obrigatória News. E ainda a Rede Amazônica, TV Allamanda, Rede TV, Sic TV, Rede Novo Tempo, TV Gazeta e os jornais Diário da Amazônia e A Gazeta de Rondônia.

