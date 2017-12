Vereadora de Rondônia perde o mandato por faltas injustificadas

Foi a vereadora mais votada em Governador Jorge Teixeira. O anúncio foi dado pelo presidente da Câmara, Rosa de Beto, após expirado o prazo de licença da vereadora

Eleita a vereadora mais votada em Governador Jorge Teixeira na eleição de 2016, com 428 votos, Roseli Moreno dos Santos, conhecida no meio politico local como Rosa do Beto, do PSB, perdeu o seu mandato na Câmara municipal.

O anúncio foi feito durante a sessão plenária ocorrida na última segunda-feira (04/12) pelo presidente do legislativo municipal, o vereador Jurandir da Sued.

De acordo com o que disse o presidente da Câmara, Rosa do Beto, que pediu afastamento por 120 dias para tratar de assuntos particulares, deveria ter retornado para assumir a sua cadeira na Câmara na sessão realizada no dia 04 de Dezembro. Comonão compareceu, assumiu a vaga o então suplente de vereador Belmiro Pereira da silva, o Betão de Colina verde, do PPS.

Jurandir da Sued declarou ainda que Roseli Moreno protocolou mais um pedido de afastamento, porém, disse ele, como não há legalidade para a mesa diretora da Câmara acatar o pedido, o mandato da vereadora foi declarado encerrado e Betão empossado como titular da cadeira.

“Na sessão de hoje (04/12) ela (Rosa do Beto) deveria reassumir o seu mandato e daí sim poderia pedir novo afastamento. Entrei em contato com ela, falei para ela e ela acha que não. Então a partir de hoje se ela quiser o seu mandato vai ter que entrar na Justiça, não é com a Câmara mais”, diz o Presidente da Câmara.

Via Portal TJ