Vereadores poderão gastar quase R$ 6 milhões só com assessores em apenas um ano

Porto Velho, RO –

Foi publicada no Diário Oficial do Município de Porto Velho resolução aprovada pela Mesa Diretora e promulgada pelo presidente Maurício Carvalho (foto), do PSDB, definindo os valores disponíveis para gastos da vereança com assessoria parlamentar por ano.

Estes valores, diga-se de passagem, estão relacionados apenas aos cargos de confiança conhecidos como assessores parlamentares comunitários, ou seja, que exercem suas funções de forma externa.

Serão R$ 24 mil distribuídos aos 21 gabinetes dos vereadores mais a Presidência. O valor só é reduzido nos três primeiros meses do exercício financeiro deste ano, que será limitado ao montante de R$ 18 mil.

Levando em conta que a Presidência soma-se aos gabinetes como unidade de gastos, ao final de 2017 os vereadores da Capital terão à disposição R$ 5.940.000,00 para dispêndios apenas com esse tipo específico de assessoria. Se os valores forem mantidos nos quatro anos de mandato, o montante chegará à casa dos R$ 23.760.000,00.

Orçamento

O projeto do orçamento do Município de Porto Velho para 2017 foi aprovado em dezembro do ano passado pela Câmara Municipal de Vereadores. No total, a capital dispôs de mais de R$ 1,3 bilhão para gastar neste ano. O valor aprovado pode ter remanejamento de, no máximo, 20%, desde que seja autorizado pelo Legistativo Municipal, caso a prefeitura queira mais recursos.

Na distribuição da verba, a Câmara Municipal de Vereadores ficou com R$ 32,1 milhões.

Veja abaixo a íntegra da resolução e clique aqui para ver o anexo descritivo de cargos e valores remuneratórios