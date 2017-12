Vice-governador Daniel Pereira participa de Seminário Educacional em Porto Velho

O evento foi aberto pelo Vice-Governador do Estado, Daniel Pereira, que durante discurso, enalteceu o brilhante trabalho realizado pela então vice-governadora do Ceará, Izolda Cela.



“Sobral, município no interior do Ceará, cresceu muito na área da educação nos últimos anos. Pra ter uma ideia em 2007, a professora Izolda, que era secretária de educação antes de se tornar vice-governadora, implantou um modelo vitorioso para a educação na cidade, que em 2015 saiu de um índice de 4,9 para 8,8, ultrapassando a meta estabelecida pelo Índice da Educação de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que era de nota 6”, e completou dizendo: “Rondônia tem um grande trabalho na área da educação, mas a gente pode melhorar e muito. Esperamos que nossos educadores se inspirem com esses exemplos educacionais para que a gente possa melhorar ainda mais aquilo que já temos.”

O objetivo do seminário, cujo nome, homenageia a já falecida, professora e militante sindicalista, Maria Aparecida, que dedicou sua vida na luta pelos direitos dos trabalhadores em educação do estado, é apresentar aos educadores, que Rondônia pode sim ser exemplo quando o assunto é educação.

Profissionais da educação de todos os municípios de Rondônia foram convidados para participar do evento, que contou também com a participação do Secretário de Educação do Estado Valdo Alves, prefeitos, vereadores, gerentes e coordenadores regionais de ensino.

Além das palestras da vice-governadora do Ceará Izolda Cela, e do ex-governador do Acre, Binho Marques, estão previstas ainda palestras de Diego Ramiro, superintendente da Miura Investimentos, que abordará Educação Financeira e a participação do diretor da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Ricardo Bocalon.

O seminário teve o patrocínio do consórcio Santo Antônio, e contou com o apoio do Governo do Estado, Sintero, Assembleia Legislativa e a Associação Rondoniense de Municípios (Arom).

Durante cerimônia, Daniel Pereira pediu desculpa em nome do governo pelo ataque a tiros sofrido pelo casal Elisângela Dell-Armelina Suruí e Naraymi Suruí.

Autor / Fonte: Rondoniadinamica.com