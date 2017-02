Vice-prefeito de Vilhena e família sofrem acidente na Br-364

Na tarde de ontem, 27, o vice-prefeito de Vilhena Darci Ceruti, sofreu um acidente de trânsito na BR-364, a 35 km de Porto Velho.

Conforme informações preliminares, o veículo no qual Darci viajava com a família, era conduzido pelo genro de Darci e acabou saindo da pista durante uma forte chuva.

Darci teria ficado ferido na cabeça, sua esposa Nair teria lesionado a clavícula, e sua filha e genro sofreram apenas escoriações. As vítimas foram socorridas ao Hospital 09 de Julho, em Porto Velho.

Mais informações a qualquer momento.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo