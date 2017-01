Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o ex-deputado Adriano Aparecido de Siqueira (PRP), o “Adriano Boiadeiro” brigando com o radialista Isaías Sena. A confusão teria acontecido na cidade de Rolim de Moura nesta quarta-feira.

O ex-deputado concorreu a prefeito de Nova Brasilândia no ano passado, mas perdeu. As dívidas da campanha teriam motivado a pancadaria entre o político e o comunicador, segundo o Jornal Folha do Sul Online. Confira o vídeo logo abaixo: