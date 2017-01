Vilhena: garota de 17 anos é arremessada contra poste e morre ao voltar de festa do réveillon 

O trânsito de Vilhena, responsável por várias tragédias durante 2016, entrou no ano novo registrando mais uma morte violenta. Nas primeiras horas de 2017, uma garota de 17 anos, que estava de carona numa moto, retornando de uma festa, sofreu traumatismo crânio-encefálico e morreu.

De acordo com testemunhas, por volta das 4:30h deste domingo, 01, o piloto da moto, Maurício Ferreira Santana, 26 anos, vinha da festa de réveillon realizada na estrada do aeroporto, quando perdeu o controle do veículo. Com a adolescente Francieli Borghi, 17, na garupa, ele atravessou o canteiro da BR 174 e, já na área urbana da rodovia federal e atingiu um poste de iluminação pública.

Francieli, que ficou sem o capacete no momento do acidente, teria sido arremessada contra o poste e, além da lesão na cabeça, também sofreu fratura numa das pernas. Ela e Maurício, que estava em estado de choque e, conforme testemunhas, apresentava sinais de embriaguez, foram levados às pressas para o Hospital Regional. A garota, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. O condutor da moto não corre risco de morte.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação