Violenta colisão entre motos deixa três pessoas seriamente feridas

Nesta tarde de sábado (22) a Polícia Rodoviária Federal fez o registro de um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas que deixou três pessoas com sérios ferimentos pelo corpo. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Jorge Teixeira com Rua José Camacho, bairro Embratel, na capital.

De acordo com informações de testemunhas, dois homens que estavam ocupando uma motocicleta haviam acabado de sair de um supermercado pela Rua José Camacho e tentaram atravessar a Jorge Teixeira, quando acabaram sendo atingindos por outra moto que era ocupada por um casal e seguia sentido Aeroporto.

Com a força da batida, as quatro vítimas foram arremessadas a vários metros de distância. O casal sofreu diversas lesões pelo corpo, sendo que a mulher estava com suspeita de fratura em uma das pernas. O condutor da moto que ocasionou o acidente teve fratura em uma das pernas e o passageiro saiu ileso.

Ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas para o hospital João Paulo II.