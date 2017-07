Vítima de roubo reage a assalto e mata bandido com tiro na cabeça

Durante a noite desta quinta-feira (13), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio em uma residência localizada na Rua Afonso Brasil, bairro São Jorge, região leste da capital.

Porto Velho, Rondônia – Durante a noite desta quinta-feira (13) , a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio em uma residência localizada na Rua Afonso Brasil, bairro São Jorge, região leste da capital. As informações eram de que um homem estava morto dentro do imóvel com um tiro na cabeça.

Assim que os PMs chegaram no local, avistaram o portão da casa aberto e quando entraram no imóvel se depararam com o corpo de um jovem com uma camisa na cabeça em forma de capuz.

A dona da casa chegou e contou para polícia que o autor do crime foi seu marido , que ficou com medo e fugiu minutos antes da chegada da polícia, que o jovem morto era um dos elementos que fizeram o roubo em sua casa. Ainda de acordo com a mulher, seu marido reagiu contra os criminosos e conseguiu desarmar um deles, travando luta corporal e o atingindo com um disparo na cabeça. A arma seria do jovem.

Após ter atingido o jovem , os outros dois elementos fugiram csem levar nada. O dono da casa saiu alegando para o vizinhos que havia matado um bandido e que era para eles ligarem para a polícia. A arma foi deixada em cima do sofá.

Após a constatação do caso, o local foi isolado e a criminalistica , acionada. O suspeito morto foi identificado como Kleberson Neves de Oliveira, 19 anos, já com passagens pela polícia. Após a perícia, o corpo foi removido pela p IML para necropsia.