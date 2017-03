Workshop em Porto Velho debaterá marketing e comunicação digital em mandatos políticos

Um evento inédito em Porto Velho, no próximo dia 7 de março, vai discutir a comunicação e o marketing digital nos mandatos políticos. O Workshop de Comunicação Digital em Mandatos Políticos acontecerá na Central de Relacionamento da FGV, na avenida Rio Madeira, 2807, de 18h30 às 22h30.



O workshop oferecerá aos participantes estratégias e ferramentas para a elaboração de um eficiente plano de comunicação de mandato, com foco na internet e é direcionado a deputados, vereadores, prefeitos, assessores políticos e de imprensa, jornalistas, publicitários, estudantes e demais interessados pelo tema.

“Os políticos brasileiros tradicionalmente confundem marketing político com eleitoral. Apostam todas as fichas da comunicação no período que antecede as eleições em detrimento do marketing no mandato, que é muito mais eficiente que o eleitoral. Os prefeitos e parlamentares municipais e estaduais que tiverem uma presença digital eficiente durante o mandato chegarão muito mais competitivos às eleições de 2018 e 2020″, afirmou Fred Perillo, da Agência Nuvem (Brasília), instrutor do treinamento.



“O jogo mudou. As eleições, com as novas regras, estão mais curtas e com menos recursos. Não há mais tempo nem dinheiro. É preciso fazer o ‘dever de casa’ da comunicação durante o mandato, e a internet é o grande canal de relacionamento com o eleitor/cidadão”, afirmou Perillo.

Informações podem ser obtidas através dos números (69) 99985-0077 e

(61) 99841-6800 (whatsapp). Há pouoas vagas disponíveis.

Este evento é uma parceria das agências B7 Digital e Nuvem Digital.

EMENTA DO WORKSHOP

Marketing Político versus Marketing Eleitoral

Planejamento e estratégias de médio e longo prazo nos mandatos políticos

Tecnologias disruptivas na comunicação política

Os anúncios (publicidade paga) no marketing político

Google: posicionamento, reputação e autoridade

Rede sociais para políticos (ênfase no Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e Youtube)

Canais próprios: sites e blogs de políticos

Estratégias mobile para um mandato legislativo

As tendências do marketing político digital para 2017

Whatsapp como ferramenta de relacionamento e prestação de contas

E-mail marketing e newsletter no mandato político

Engajamento/Mobilização da militância

Os micro-influencers na esfera política

Inbound Marketing político (gerando leads)

Métricas e monitoramento

Produção de conteúdo em um mandato legislativo

Os vídeos dentro de uma estratégia de conteúdo

Cases de políticos no Brasil e no mundo

Fonte: AGÊNCIA NUVEM DIGITAL