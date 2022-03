1,2% da população da Coreia do Sul pega covid em 24 h

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Coreia do Sul registrou nesta quarta-feira (16) 621.328 novos casos de Covid-19 -ou o equivalente a 1,2% da população local em menos de 24 horas-, estabelecendo assim outro recorde, impulsionado pela disseminação da variante ômicron, considerada mais transmissível.

Os dados foram divulgados pela Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul (KDCA).

Com isso, o país eleva o número total para 8.250.592, registrados desde o início da pandemia em março de 2020.

A Coreia do Sul foi o país que mais registrou casos de Covid-19 no mundo na última semana, segundo dados divulgados pela OMS (Organização Mundial de Saúde), com 2.358.878 contágios em sete dias, seguida pelo Vietnã com 1.795.380.

A maior parte da população sul-coreana apta foi vacinada e já recebeu a dose de reforço. O número de mortes provocadas pelo coronavírus permanece baixo, apesar do nível de contágios no país de 52 milhões de pessoas.

A Coreia do Sul flexibilizou as regras de distanciamento social, pressionada pelo setor empresarial, com vários pequenos estabelecimentos comerciais à beira da falência devido às prolongadas restrições sanitárias.

A Coreia do Sul mantém um toque de recolher noturno para os negócios e um limite de seis pessoas para as reuniões particulares.

Em 21 de março o país vai acabar com a quarentena obrigatória para pessoas vacinadas que chegam do exterior.

Seul abandonou em fevereiro o elogiado programa conhecido como “rastrear, testar, tratar”, quando uma onda de casos da variante ômicron ameaçou provocar o colapso de seu sistema de saúde.