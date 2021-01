150 cilindros de oxigênio recebem escolta policial pelas ruas de Manaus

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) realizaram a escolta de cilindros de oxigênio destinados a pacientes internados com Covid-19. Os cilindros chegaram pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e foram entregues à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. São 150 cilindros da empresa White Martins, sendo 80 destinados para o interior do estado e os outros 70 para unidades hospitalares da capital. De acordo com a Polícia Militar, duas viaturas com oito policiais militares realizaram a escolta dos cilindros de oxigênio para agilizar a chegada do material, principalmente em razão do tráfego e a necessidade de dar celeridade à entrega.

O governo trabalha para suprir a demanda de oxigênio na rede pública de saúde. Com o aumento de hospitalizações decorrentes da pandemia do novo coronavírus, cresceu também a demanda por oxigênio. Entre os meses de março e maio, houve um consumo máximo de 30 mil metros cúbicos/dia. Hoje, são mais de 76 mil, um acréscimo de 150%