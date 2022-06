24 equipes poderão participar de torneio de futsal que terá premiação de R$ 14 mil

A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) convida a população para participar do “Torneio da Amizade 24 Horas”, competição que será realizada entre os dias 23 e 24 de julho e premiará os vencedores em R$ 14 mil, além das premiações individuais para goleiro menos vazado e artilheiro. As inscrições vão até o próximo dia 12 de julho e devem ser feitas diretamente na sede da secretaria.

“Realizaremos este torneio no intervalo de apenas um dia, começaremos as partidas no dia 23 de julho às 14h, e acabaremos na mesma hora do dia seguinte. Por isso, são vagas limitadas, apenas 24 equipes podem participar, então se inscrevam e aguardamos vocês”, aponta Welliton Ferreira, secretário municipal de Esportes.

As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de julho, diretamente na sede da Semes que fica localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, anexa ao Ginásio Jorge Teixeira. As vagas para a competição são limitadas, sendo que apenas as primeiras 24 equipes poderão participar, com limites de 16 atletas por time.

PREMIAÇÃO

O torneio premiará o vencedor com a quantia de R$ 10 mil e o segundo colocado com R$ 4 mil. Também haverá as premiações individuais para o goleiro menos vazado e artilheiro da competição, que receberão R$ 400 cada.

Mais informações podem ser conseguidas com a Semes pelo telefone e WhatsApp 3321-2174, ou também pelo número 99300-6675 (Dênis Rodrigues).

Via Prefeitura de Vilhena