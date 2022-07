3 receitas com salmão deliciosas

O salmão é um peixe que pode estar presente em diversos pratos diferentes. Acompanhe e saiba mais!

Existem diversas comidas e bebidas que agradam o paladar da maioria das pessoas. As carnes, aves e peixes, são exemplos de alimentos que não faltam na mesa de um brasileiro e, nesse mundo das carnes no geral, sempre existem aquelas queridinhas e que as pessoas mais adquirem, para criar inúmeras receitas fáceis e saborosas.

Um exemplo disso é a carne de salmão congelado, um peixe muito saboroso e versátil, que pode ser apreciado tanto cru como cozido e fica irresistível de ambas as formas, se preparado devidamente. Muitas pessoas gostam deste peixe, mas às vezes não sabem como prepará-lo em casa, por isso, separamos algumas receitas gostosas para você fazer para sua família.

Acompanhe o artigo a seguir e veja as receitas que separamos para você feitas com salmão. Deliciosos pratos práticos e saborosos. Confira:

Salmão com crosta de gergelim

Essa receita é extremamente fácil e pode te surpreender. Para esse delicioso salmão, você precisará de:

1 filé de salmão;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Suco de 1 limão;

Raspas de gengibre;

2 claras;

Gergelim branco e preto a gosto;

1 colher (sopa) de manteiga.

Modo de preparo

Inicie o preparo retirando a pele do salmão e fatie o filé em tiras de 2 dedos de largura. Em seguida, coloque os filés em uma vasilha e tempere com o suco do limão, sal, pimenta-do-reino e as raspas de gengibre.

Após isso, em dois pratos separados, adicione as claras e o gergelim. Passe os filés na clara, cobrindo toda a sua superfície e, em seguida, faça o mesmo no gergelim. Reserve os filés já empanados por 30 min na geladeira.

Em seguida, derreta manteiga em uma frigideira e grelhe os bifes 1 min de cada lado, virando sempre com cuidado para não remover o gergelim. Sirva com salada ou arroz para acompanhar.

Salmão com molho de maracujá

Preparar pratos agridoces com salmão dá super certo e o maracujá é uma fruta incrível para esse tipo de preparo. Veja os ingredientes a serem usados nesta receita:

600g de salmão;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 limão;

2 maracujás;

1 e ½ colher (sopa) de açúcar refinado;

120 ml de suco de maracujá concentrado;

2 colheres (chá) de amido de milho.

Modo de preparo

Inicie o preparo cortando o salmão em tiras, coloque-as em um refratário e tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Cubra o refratário com papel alumínio e leve ao forno a 200 graus por 15 minutos.

Após isso, coloque o suco de maracujá concentrado e dilua o amido de milho nele em uma panela. Acrescente a polpa de maracujá, o açúcar, uma pitada de sal e misture novamente. Leve ao fogo médio e mexa sem parar por 2 minutos.

Com o salmão assado, adicione o molho de maracujá sobre ele e sirva quente. Fica irresistível.

Salmão ao molho de creme de leite

Essa receita é perfeita para se deliciar com a família em um almoço de domingo. Para ela, você precisará de:

4 postas de salmão;

Alho picado a gosto;

1 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Lemon pepper a gosto;

Limão a gosto;

1 colher (sopa) de manteiga;

1 caixa de creme de leite;

Salsinha a gosto;

100 ml de leite integral.

Modo de preparo

Tempere o salmão com o sal, alho amassado, pimenta-do-reino, lemon pepper e limão. Após isso, em uma panela, adicione óleo e sele bem os filés. Reserve.

Na mesma panela, aproveite e refogue a cebola com manteiga e salsinha. Após isso, adicione o creme de leite, o leite, suco de ½ limão, raspas de limão e tempere com sal e pimenta. Deixe cozinhar e adicione o salmão. Finalize com cheiro verde por cima.