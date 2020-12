Justiça de Rondônia recebe ação de improbidade contra ex-prefeito, outras dez pessoas e cinco empresas

Também estão arroladas nos autos cinco empreendimentos. São eles: 01) Rondec Rondonia Construcoes Ltda – EPP; 02) Sousa & Silva Materiais Para Construção Ltda – EPP; 03) C. da Silva Ancia Eireli – EPP; 04) Bellomontt Ltda – ME; e 05) Construtora e Incorporadora Araújo Ltda – ME.