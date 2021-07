53 policiais federais cumprem mandados em Rondônia contra empresários e servidores públicos

As investigações tiveram início ainda no ano de 2018, a partir de notícia endereçada à Controladoria Geral da União – CGU/RO

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União – CGU/RO, deflagrou nesta sexta-feira (16/07/2021) a Operação Factio, em combate à malversação de recursos públicos federais destinados à compra de merenda escolar do Estado de Rondônia e do Município de Porto Velho.

As investigações tiveram início ainda no ano de 2018, a partir de notícia endereçada à Controladoria Geral da União – CGU/RO. Em apuração preliminar, a CGU constatou indícios da robustez da denúncia inicial e remeteu nota técnica à Polícia Federal, detalhando os elementos até então apurados, dando início à investigação policial no âmbito da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/RO.

Para a deflagração, foram empenhados 53 (cinquenta e três) policiais federais no cumprimento de mandados de busca e apreensão em 13 (treze) endereços em Porto Velho/RO, contando ainda com o apoio de 04 (quatro) servidores da CGU.

Os crimes sob apuração são fraude à licitação, falsidade ideológica, corrupção ativa, corrupção passiva e associação/organização criminosa, cometidos por vários grupos de empresários do ramo de alimentos no Estado de Rondônia, em prejuízo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e instituições estaduais e municipais de ensino situadas em Porto Velho e região, dentro da circunscrição da SR/PF/RO.