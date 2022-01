586 são infectadas pelo corona nas últimas 24h em Rondônia; seis pessoas morreram

A transmissão do vírus corona sobe assustadoramente nas últimas 24 horas, quando foram confirmados 586 novos casos. São 256 novas infecções a mais que o total confirmado ontem, segunda-feira, que teve 330.

O número de óbitos em consequência da covid-19 continua estável, apesar do alto índice de infectados.

Nas últimas 24 horas foram confirmadas seis mortes em decorrência da covid-19 em Rondônia. Uma pessoa de Cacoal, três de Jaru, uma de Porto Velho e uma de Ji-Paraná.

A Sesau informa ainda que nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta terça-feira (04), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).

Veja, na íntegra, o boletim número 650 divulgado pela secretaria de estado da Saúde na noite desta terça-feira, 11.

Edição 650 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.

Nesta terça-feira (11), foram consolidados os seguintes resultados:

Casos confirmados – 287.377

Óbitos – 6.775 (2,36%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 99

Pacientes internados na Rede Privada – 01

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 33

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00

Total de pacientes internados – 133

Pacientes aguardando leitos: 0

Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)

Aguardando resultados do Lacen – 19

* População vacinada: (Dados de 09/12/2021)

1ª Dose – 1.228.913

2ª Dose – 1.002.724

Total de doses aplicadas: 2.231.637

Vacinas recebidas: 3.088.138 doses

* CoronaVac: 721.648

* AstraZeneca: 919.150

* Pfizer: 1.382.940

*Janssen: 64.400

Fonte: Painel de Vacinas

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/01/2022 Município Casos Totais Óbitos Totais Porto Velho 89.136 2.548 Ariquemes 25.661 531 Ji-Paraná 21.698 622 Cacoal 17.030 327 Vilhena 16.065 283 Jaru 8.576 193 Rolim de Moura 7.812 180 Machadinho D’Oeste* 7.491 120 Pimenta Bueno* 7.373 123 Buritis 6.244 90 Guajará-Mirim 5.515 228 Ouro Preto do Oeste* 5.285 160 Alta Floresta D’Oeste 4.842 75 Espigão D’Oeste 4.209 83 Candeias do Jamari 4.133 81 Nova Mamoré 4.003 84 Presidente Médici 3.987 89 Cerejeiras 2.903 65 São Miguel do Guaporé 2.778 56 São Francisco do Guaporé 2.711 51 Cujubim 2.635 43 Colorado do Oeste* 2.516 47 Alto Paraíso 2.424 59 Nova Brasilândia D’Oeste 2.394 34 Costa Marques 2.296 42 Monte Negro* 2.094 35 Chupinguaia 1.695 25 Alto Alegre dos Parecis 1.620 47 Seringueiras 1.633 21 Urupá 1.562 32 Itapuã do Oeste* 1.536 19 Campo Novo de Rondônia 1.485 27 Alvorada D’Oeste 1.430 31 Vale do Anari 1.364 25 Mirante da Serra* 1.099 13 Santa Luzia D’Oeste 1.096 21 Cacaulândia 1.091 17 Cabixi 963 22 Vale do Paraíso 949 27 Nova União* 926 15 Corumbiara 925 23 Theobroma 897 26 Novo Horizonte do Oeste 759 22 Governador Jorge Teixeira* 675 22 Rio Crespo 663 13 Teixeirópolis 575 9 Ministro Andreazza* 572 15 São Felipe D’Oeste 564 12 Pimenteiras do Oeste* 452 15 Parecis 457 11 Castanheiras 297 9 Primavera de Rondônia 281 7 Total geral 287.377 6.775

Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.

* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:

ÚLTIMAS 24 HORAS MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS Porto Velho 41 1 Ariquemes 51 0 Ji-Paraná 76 1 Cacoal 60 1 Vilhena 44 0 Jaru 52 3 Rolim de Moura 20 0 Machadinho D’Oeste 0 0 Pimenta Bueno 0 0 Buritis 16 0 Guajará-Mirim 5 0 Ouro Preto do Oeste 0 0 Alta Floresta D’Oeste 38 0 Espigão D’Oeste 13 0 Candeias do Jamari 1 0 Nova Mamoré 14 0 Presidente Médici 48 0 Cerejeiras 21 0 São Miguel do Guaporé 2 0 São Francisco do Guaporé 5 0 Cujubim 2 0 Colorado do Oeste 0 0 Alto Paraíso 0 0 Nova Brasilândia D’Oeste 6 0 Costa Marques 13 0 Monte Negro 0 0 Chupinguaia 0 0 Alto Alegre dos Parecis 8 0 Seringueiras 9 0 Urupá 1 0 Itapuã do Oeste 0 0 Campo Novo de Rondônia 4 0 Alvorada D’Oeste 4 0 Vale do Anari 9 0 Mirante da Serra 0 0 Santa Luzia D’Oeste 4 0 Cacaulândia 0 0 Cabixi 11 0 Vale do Paraíso 0 0 Nova União 0 0 Corumbiara 0 0 Theobroma 0 0 Novo Horizonte do Oeste 0 0 Governador Jorge Teixeira 0 0 Rio Crespo 0 0 Teixeirópolis 1 0 Ministro Andreazza 0 0 São Felipe D’Oeste 0 0 Pimenteiras do Oeste 0 0 Parecis 0 0 Castanheiras 0 0 Primavera de Rondônia 7 0 Total geral 586 6

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:

Nas últimas 24 horas foram registrados seis (06) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um de Cacoal, três de Jaru, um de Porto Velho e um de Ji-Paraná.

Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste domingo (09), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).

O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica, do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.

Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br

Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.

Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html

Fonte: Secom – Governo de Rondônia

Texto: Agevisa

Fotos: Edcarlos Carvalho