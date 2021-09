Zé Jodan pode ser incluído na ação dos Atos Antidemocráticos e Fake News por suas declarações contra o STF

O Vice-governador de Rondônia, “Zé Jodan”, gravou um vídeo em que pede a destituição do Supremo Tribunal Federal (STF) e sua ação viralizou nas redes sociais, ganhando espaço em um dos maiores jornais do Brasil, o Metrópoles. Com isso, ganhou notoriedade nacional e uma provável dor de cabeça, porque a notícia chegou até a assessoria do ministro Alexandre de Moraes que poderá tomar alguma providência jurídica contra esse ato, onde os ministros consideram antidemocrático e atentado a instituição, STF.

Zé Jodan, poderá sofrer as consequências por parte da instituição ou não, a depender do ministro Moraes e seu entendimento sobre o que foi falado no vídeo:

Veja a matéria sobre o assunto no Metrópoles:

https://www.metropoles.com/brasil/video-em-brasilia-vice-governador-de-rondonia-pede-destituicao-do-stf

Nahoraonline, com informações do Metrópoles