PF aponta contaminação por mercúrio e prevê mais ações no Rio Madeira

Como o Metrópoles mostrou mais cedo, a PF voltou nesta quarta-feira (15/12) a abordar e destruir balsas de garimpeiros no Rio Madeira . Segundo a corporação, trata-se da fase 2 da Operação Uiara, que foi deflagrada por forças federais no dia 28 de novembro deste ano, após a intensa repercussão da imagem de paredões de balsas garimpeiras em um trecho do Rio Madeira na altura do município de Autazes, a 100 km de Manaus.

A ação desta quarta ocorreu cerca de 50 km acima de Autazes no Rio Madeira, na altura do município amazonense de Borba. Veja imagens da abordagem da PF:

Após a primeira fase da operação, que incendiou ao menos 131 balsas em novembro, políticos da região chegaram a vir para Brasília tentar negociar uma trégua, argumentando que o garimpo é atividade tradicional na região e que dela dependem centenas de famílias que vivem nessas balsas .

A nota da PF desta quarta rebate esses argumentos e argumenta que “atualmente toda a atividade de lavra de ouro no Rio Madeira é ilegal e que, portanto, as ações objetivando a desintrusão dessa importante hidrovia federal continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas em 2022 a outras regiões de garimpo ilegal detectadas no Estado do Amazonas”.

Resultados do laudo

De acordo com o laudo da PF sobre a contaminação por mercúrio no Rio Madeira, foram encontradas amostras de mercúrio na água do Rio Madeira 16 a 95 vezes (1.600% a 9.500%) acima dos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) como aceitáveis.

De oito ribeirinhos que tiveram o cabelo testado, em seis havia concentrações de mercúrio em cabelo acima dos limites considerados admissíveis pela OMS, uma delas com 3 vezes mais (300%).

Para a corporação, essa contaminação coloca em risco uma população de 263 mil pessoas que vivem às margens do Madeira, um dos afluentes do Rio Amazonas.

O mercúrio é usado para separar o ouro dos sedimentos e é um metal pesado neurotóxico, que vai se acumulando no organismo de peixes, animais terrestres e seres humanos, causando lesões nos órgãos que podem levar à morte.

Veja a íntegra do laudo da Polícia Federal:

